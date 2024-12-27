Порушення етичних стандартів: Василенка звільняють з КНУ

З 30 грудня університет припиняє співпрацю з професором Микитою Василенком, який став фігурантом скандалу через сексистські висловлювання про "сотні тисяч голодних українок".

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка достроково розриває контракт з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком. Про це повідомила пресслужба вишу у п'ятницю, 27 грудня.

Напередодні Василенко втрапив у скандал через сексистські висловлювання щодо українських жінок. Члени вченої ради Інституту журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів дійшли висновку, що дії Василенка суперечать нормам Етичного кодексу університетської спільноти, умовам контракту й загальним етичним стандартам.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету", - йдеться у заяві КНУ. Співпраця з Василенком буде припинена 30 грудня.

Слова Василенка про "сотні тисяч голодних українок"

23 грудня в мережі з'явився уривок інтерв'ю з Василенком, де той заявив, що відправка "іноземних миротворців" нібито сприятиме покращенню демографічної ситуації в Україні, де "сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені". Ці його слова, за даними ЗМІ, імовірно прозвучали в ефірі YouTube-каналу Олександра Шелеста, ексведучого забороненого проросійського каналу NewsOne.

На ситуацію відреагували міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та омбудсмен Дмитро Лубінець. Студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації університету, вимагаючи звільнення Василенка за "сексистські висловлювання та просування російських наративів", нагадує "Суспільне".