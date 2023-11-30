За підривом залізниці у Бурятії стоїть СБУ - джерело

За даними джерела DW, вибух у тунелі, який є основним залізничним сполученням РФ та Китаю, спричинили чотири вибухові пристрої, і це була спецоперація СБУ.

Служба безпеки України причетна до вибуху в залізничному Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі (БАМ) у російській республіці Бурятія. Про це DW повідомило у четвер, 30 листопада, джерело в правоохоронних органах України.

За даними джерела, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Наразі на місці працюють співробітники Федеральної служби безпеки РФ та залізничники, які намагаються мінімізувати наслідки вибуху.

"Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", - зазначив співрозмовник.

У РФ стверджують, що причина - "замикання кабельної мережі"

За даними джерела DW, цей підрив - чергова успішна спецоперація СБУ. В спецслужбі цю інформацію офіційно не коментують. Між тим, російський ресурс Baza опублікував фото тунеля, де стався вибух, і стверджує, що причиною "пожежі" у вантажному поїзді стало "замикання кабельної мережі".

Північномуйський тунель (архівне фото) Фото: Vladimir Sayapin/TASS/picture alliance

Зазначимо, що Північномуйський тунель протяжністю в 15 343 метра є найдовшим залізничним тунелем у Росії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок цього було уражено кілька нових установок заводу, на яких перероблялося авіаційне пальне, а також загорілося кілька резервуарів із нафтою. За даними укрЗМІ, за ударом стояла СБУ.

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