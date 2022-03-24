За місяць війни в Україні Росія знищила більше чотирьох тисяч будівель

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій за першу половину четверга, 24 березня читайте тут. DW продовжує стежити за подіями цього дня з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється).

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За місяць війни знищені більше чотирьох тисяч будівель

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За місяць повномасштабного російського вторгнення в Україні знищені 4379 будинків, 6,5 мільйонів українців були змушені залишити свій дім, а серед тисячі вбитих мирних жителів 121 дитина. Такі дані оприлюднив Офіс президента України у відео, присвяченому місяцю з дня початку війни Росії проти України.

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

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За даними генерального штабу Збройних сил України, серед особового складу військ РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав'язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня. "У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров’я у війну з Україною", - йдеться у вечірньому зведенні генштабу в Facebook.

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За словами радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича, російська армія має проблеми з матеріальним забезпеченням, паливом, боєприпасами та іншими видами матеріального забезпечення. "Противник стоїть практично на місці", - сказав він на брифінгу. Водночас, за його словами, активність російських сил продовжується в напрямку міст Ізюм, Маріуполь, Мар'їнка та у Херсоні.

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За даними Державної прикордонної служби, з початку війни з України виїхали 2,2 мільйона українців та 275 тисяч іноземців. Водночас 435 тисяч українців повернулися додому, переважна більшість з них - чоловіки.

Україна відповіла Білорусі висилкою дипломатів

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Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п'яти осіб. Решта співробітників посольства та члени їхніх родин оголошуються небажаними на території України. Також скасовується дозвіл на перебування в Україні почесного консула Білорусі у Львові, повідомив у Facebook речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він наголосив, що ці рішення прийняті "у відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті".

23 березня Білорусь оголосила, що висилає 12 українських дипломатів і закриває генеральне консульство України в Бресті. Напередодні офіційний Мінськ заявив, що вісім з 19 працівників українського посольства були "кадровими співробітниками спецслужб". Ніколенко заперечує цю інформацію.

США виділяють мільярд доларів на гумдопомогу Україні

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Президент США Джо Байден під час пресконференції за підсумками самітів НАТО та G7 у Брюсселі оголосив про виділення мільярда доларів на гуманітарну допомогу для України. Крім того, він заявив, що Сполучені Штати приймуть 100 тисяч біженців з України, які тікають від війни, передає кореспондент DW.

Під нові британські санкції потрапила донька Лаврова

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Великобританія додала до санкційного списку 65 осіб і підприємств із Росії. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.

Під санкції потрапили російський "Альфа-банк" і приватна військова компанія "Вагнера". У повідомленні на сайті британського міністерства закордонних справ сказано, що остання є "організацією російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента України Володимира Зеленського".

Вперше санкції запроваджені за співпрацю з окупантами - щодо Галини Данильченко, яку Росія призначила "мером" Мелітополя Запорізької області. Також санкції запроваджені проти нафтового магната Євгена Швідлера, засновник банку "Тінькофф" Олега Тінькова, керівника найбільшого російського банку "Сбербанк" Германа Грефа та прийомної доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліни Ковальової. Остання, як повідомляє британське МЗС, володіє в Лондоні нерухомістю на чотири мільйона фунтів стерлінгів.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Ізраїль може стати одним із гарантів міжнародного безпекового договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії для України після завершення війни з Росією. "Сподіваюся на результативну посередницьку допомогу Ізраїлю у спробах зупинити війну яку розпочала Російська Федерація на території нашої країни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир. Та важливо розуміти, що Україна ніколи не піде на компроміси, пов'язані з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. І про це знає прем'єр Бенет", - написав Єрмак у Telegram.

Також керівник ОПУ зазначив, що Україна хотіла б отримати більшу допомогу від Ізраїлю в питанні озброєнь та військових технологій. "Влада Ізраїлю має вирышити питання зі зміною правил в‘їзду для українців і запровадженням електронних дозволів, що раніше було негативно сприйнято в Україні", - наголосив Єрмак.

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Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає від 5 до 12 років тюрми для тих, хто публікує інформацію про переміщення української військової техніки. Про це повідомляє провладна партія "Слуга народу". Для набуття чинності документ має бути підписаний президентом.

Зеленський до Великої сімки: Росію треба відключити від GPS

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки, які проводять у четвер саміт, із онлайн-зверненням. Він закликав відключити РФ від GPS, запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією, повністю відрізати російські банки від глобальної фінансової системи, а заморожені в рамках санкцій російські активи віддати на репарації Україні.

"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн: Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир", - наголосив він.

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Швейцарія, яка приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, заблокувала російські активи на 5,75 мільярдів франків, повідомив на брифінгу в Берні представник швейцарського державного секретаріату економіки (SECO) посол Ервін Боллінгер.

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Росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу", щоби не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки, вважає радник керівника Офісу президента України, член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк. За його словами, РФ не вдається приховувати надто високі втрати в особовому складі та техніці, а також відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. "Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня", - написав він у Telegram.

Відбувся обмін військовополоненими

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У четвер відбувся перший обмін військовополоненими, заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "10 українських військовослужбовців звільнено в обмін на 10 окупантів", - повідомив він. Також звільнили 19 цивільних - весь екіпаж рятувального судна "Сапфір", боцмана та маячника острова Зміїний. "Робимо все можливе, щоб рятувальне судно також повернулось до України. В Росію вирушать 11 цивільних моряків, врятованих із затопленого судна біля Одеси", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, раніше російська сторона заявляла, що відбулися вже два обміни полоненими з Україною, але українська сторона це заперечувала. Водночас Україна сама заявляла про звільнення з російського полону мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорука в обмін на дев'ятьох військових РФ.

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У Херсоні на будівлі міської ради вивісили новий державний прапор України, повідомив мер Ігор Колихаєв у Facebook. Наразі Херсон захоплений російськими військовими. Водночас жителі міста регулярно проводять там проукраїнські мітинги.

Зеленський - Швеції: Тільки море відділяє вас від агресивної політики Росії

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швеції."Якщо б Україна не встояла, не змогла б захиститися, то це означало би, що всі сусіди Росії у небезпеці. Це означало би, що ви у небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики цієї держави", - сказав він. У цьому контексті Зеленський додав: "Російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення Росії, як Росія окупує, зокрема, і ваш острів Готланд. І як буде утримувати його під своїм контролем десятиліттями. Показують це на мапі росіянам, демонструють напрямки наступу". За його словами, російське телебачення переконує, що для РФ буде вигідно розмістити на острові Готланд військову базу для прикриття захоплення держав Балтії.

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На саміті Організації Північноатлантичного договору почули прохання президента України Володимира Зеленського надати важкі озброєння для захисту від російського вторгнення, втім публічно не захотіли давати свою відповідь. Це випливає зі спільної заяви глав держав і урядів 30 держав Альянсу та з пресконференції генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє кореспондент DW. "Нам треба надавати підтримку Україні. Але у той же час у нас є відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не стане повномасштабною війною між НАТО та Росією", - сказав Столтенберг.

У Харкові обстріляли чергу за гумдопомогою, є жертви

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У Харкові в районі війська РФ обстріляли зі зброї дальньої дії пункт "Нової пошти", біля якого жителі міста отримували гуманітарну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними, загинули шестеро людей, ще 15 поранені. Кількість жертв встановлюється.

Заява саміту НАТО щодо війни РФ проти України

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Глави держав і урядів країн Організації Північноатлантичного договору ухвалили на своєму саміті в Брюсселі спільну заяву НАТО щодо війни Росії проти України. У ній вони засудили вторгнення РФ в Україну та її "спустошливі атаки на цивільних, включно з жінками, дітьми". "Україна має фундаментальне право на самооборону відповідно до Статуту ООН", - зазначається у комюніке. В ньому пообіцяли "продовжувати надавати політичну та практичну підтримку України тоді, як вона продовжує обороняти себе". Зокрема, згідно з заявою, союзники продовжать надавати Україні допомогу в таких сферах, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

У заяві НАТО також закликає Китай утримуватися від підтримки військових зусиль Росії будь-яким способом, зокрема утриматися від будь-яких дій, які допомагатимуть РФ обійти санкції. У відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити ще чотири багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині додатково до нинішніх чотирьох на східному фланзі.

Нові санкції США

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Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 328 депутатів Державної думи РФ (нижньої палати російського парламенту) та голови правління "Сбербанка" Росії Германа Грефа. Також до санкційного списку ввійшли 48 російських оборонних підприємств, передусім пов'язаних із корпорацією "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ).

Зведення генштабу: РФ перекидає техніку в Білорусь і Крим для оточення Києва

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російське військово-політичне керівництво прийняло рішення щодо корегування планів із ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі поставлені перед початком війни не були виконані у встановлені терміни. Зокрема, Росія призиває рядових, сержантів та офіцерів запасу з-поміж військовозобов’язаних. Також продовжують залучати найманців до російських приватних військових компаній. Задля відновлення боєздатності до військових частин направляють застарілу бронетехніку.

За даними генштабу, протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії повністю або частково призупинили свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпєл”. Разом з тим, РФ перекидає на територію Білорусі та анексованого Криму озброєння та військову техніку з військових округів. Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення Києва, йдеться у зведенні генштабу в Facebook.

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За даними українського міністерства закордонних справ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 15 800 особового складу, 108 літаків, 124 гелікоптери, 530 танків, 72 цистерни, 50 безпілотних літальних апаратів, 4 кораблі чи катери, 1597 броньованих машин, 280 артилерійських систем, 82 реактивних системи залпового вогню, 1033 одиниць автомобільної техніки, 15 одиниць спеціальної техніки та 47 засобів протиповітряної оборони.

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За місяць війни в Україні Росія застосувала майже 500 ракет

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Від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну війська РФ застосували 467 ракет, за даними міністерства оборони України. Серед них 175 балістичних ракет "Іскандер", 183 - "Калібр", 86 крилатих ракет класу Х і 23 балістичні ракети з комплексів "Точка У".