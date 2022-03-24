За місяць війни в Україні Росія застосувала 467 ракет - міноборони

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій за першу половину четверга, 24 березня читайте тут. DW продовжує стежити за подіями цього дня з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється).

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За місяць війни в Україні Росія застосувала майже 500 ракет

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Від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну війська РФ застосували 467 ракет, за даними міністерства оборони України. Серед них 175 балістичних ракет "Іскандер", 183 - "Калібр", 86 крилатих ракет класу Х і 23 балістичні ракети з комплексів "Точка У".