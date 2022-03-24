 За місяць війни в Україні Росія застосувала 467 ракет - міноборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2022

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Новини

За місяць війни в Україні Росія застосувала 467 ракет - міноборони

Росія 29-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 24 березня.

Іскандер

Іскандер

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій за першу половину четверга, 24 березня читайте тут. DW продовжує стежити за подіями цього дня з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється).

Читайте також інші новини та статті про війну Росії проти України.

За місяць війни в Україні Росія застосувала майже 500 ракет

++15.00++

Від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну війська РФ застосували 467 ракет, за даними міністерства оборони України. Серед них 175 балістичних ракет "Іскандер", 183 - "Калібр", 86 крилатих ракет класу Х і 23 балістичні ракети з комплексів "Точка У".

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