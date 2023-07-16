За готування замаху на Симоньян в РФ затримали неповнолітніх

У Росії затримали загалом сімох людей за нібито планування замаху на головну редакторку RT і журналістку Ксенію Собчак.

Басманний суд Москви заарештував сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху на головну редакторку російської пропагандистської державної телекомпанії RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак, пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу суду у суботу, 15 липня.

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Заарештованих обвинувачують за статтею про хуліганство (частина 2 статті 213 КК). Четверо з них - неповнолітні, ще один був неповнолітнім на час вчинення злочину, повідомили в суді. Водночас у пресрелізі не згадується, що молодих людей затримали у зв'язку з підготовкою до замаху на Симоньян і Собчак, як раніше стверджувала ФСБ. За версією слідства, обвинувачені "у складі організованої групи з хуліганських спонукань, з мотивів національної ненависті, з особливим цинізмом і зухвалістю здійснювали напади на іноземних громадян".

Про запобігання спільно зі Слідчим комітетом і МВС підготовки "українськими спецслужбами" вбивства Симоньян і Собчак раніше в суботу повідомили у ФСБ Росії. ЗМІ повідомляли про катування затриманих.

Підлітки як "проукраїнські терористи"

Раніше повідомлялось, що російські військові вбили двох неповнолітніх в окупованому Бердянську Запорізької області. Представник окупаційної влади області Володимир Рогов заявив що, "ліквідовано двох проукраїнських терористів". Рогов назвав ім'я одного з них - Тігран Оганісян - та зауважив, що раніше його затримувати через "антиросійську діяльність".

24 травня цього року Слідчий комітет РФ звинуватив Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова у тому, що у вересні минулого року вони начебто "вступили в змову задля підтримки Збройних сил України" і нібито пошкодили залізничну колію для того, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Хлопцям інкримінували статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає тюремне ув'язнення терміном від 10 до 20 років.

Через це 15 червня Європарламент затвердив резолюцію із вимогою зняти усі звинувачення та негайно звільнити двох українських підлітків.

Обставини смерті хлопців залишились не з'ясованими, їх тіла не передали для поховання рідним.