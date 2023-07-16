  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

За готування замаху на Симоньян в РФ затримали неповнолітніх

Євгенія Наконечна
35 хв. тому

У Росії затримали загалом сімох людей за нібито планування замаху на головну редакторку RT і журналістку Ксенію Собчак.

https://p.dw.com/p/4TxdB
Головна редакторка RT Маргарита Симоньян
Головна редакторка RT Маргарита СимоньянФото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Басманний суд Москви заарештував сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху на головну редакторку російської пропагандистської державної телекомпанії RT Маргариту Симоньян і журналістку Ксенію Собчак, пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу суду у суботу, 15 липня.

Читайте також: "Горе - як море". Репортаж із табору, де психологи працюють із сиротами війни

Заарештованих обвинувачують за статтею про хуліганство (частина 2 статті 213 КК). Четверо з них - неповнолітні, ще один був неповнолітнім на час вчинення злочину, повідомили в суді. Водночас у пресрелізі не згадується, що молодих людей затримали у зв'язку з підготовкою до замаху на Симоньян і Собчак, як раніше стверджувала ФСБ. За версією слідства, обвинувачені "у складі організованої групи з хуліганських спонукань, з мотивів національної ненависті, з особливим цинізмом і зухвалістю здійснювали напади на іноземних громадян".

Про запобігання спільно зі Слідчим комітетом і МВС підготовки "українськими спецслужбами" вбивства Симоньян і Собчак раніше в суботу повідомили у ФСБ Росії. ЗМІ повідомляли про катування затриманих.

Підлітки як "проукраїнські терористи"

Раніше повідомлялось, що російські військові вбили двох неповнолітніх в окупованому Бердянську Запорізької області. Представник окупаційної влади області Володимир Рогов заявив що, "ліквідовано двох проукраїнських терористів". Рогов назвав ім'я одного з них - Тігран Оганісян - та зауважив, що раніше його затримувати через "антиросійську діяльність".

24 травня цього року Слідчий комітет РФ звинуватив Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова у тому, що у вересні минулого року вони начебто "вступили в змову задля підтримки Збройних сил України" і нібито пошкодили залізничну колію для того, щоб не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення. Хлопцям інкримінували статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає тюремне ув'язнення терміном від 10 до 20 років.

Через це 15 червня Європарламент затвердив резолюцію із вимогою зняти усі звинувачення та негайно звільнити двох українських підлітків.

Обставини смерті хлопців залишились не з'ясованими, їх тіла не передали для поховання рідним.

"Мавки проти орків": як працюють партизанки в окупації

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український солдат у танку

ISW: Київ змінив стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Політика14 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Економіка14 липня 2023 р.
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Суспільство14 липня 2023 р.
external

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Суспільство14 липня 2023 р.07:32 хв.
Люди біля монументу, що вшановує радянську армію. Софія, 9 березня 2023 року

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Історія14 липня 2023 р.
external

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку