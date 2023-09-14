За поміч РФ: США розширили санкції на 150 осіб з низки країн

До американського санкційного списку включили ще понад 150 людей і компаній, які допомагають російським ВПК та економіці. Крім представників РФ, у переліку є особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини, Фінляндії, ЦАР.

Сполучені Штати Америки включили у четвер, 14 вересня, до санкційного списку понад 150 фізичних і юридичних осіб з Росії та інших країн, йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами США.

"Під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському військово-промисловому комплексу (ВПК), задіяні у виробництві ракет, ударних дронів, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим", - зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Група під його співкерівництвом працювала над пропозиціями до санкцій.

Зокрема, під санкції потрапила низка російських бізнесменів зі списку Forbes: засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін, голова ради директорів "Трансмашхолдинг" Андрій Бокарєв, засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії" Іскандер Махмудов і його син Джахангір Махмудов.

Також під санкціями опинилися низка російських оборонних, або дотичних до оборонної галузі підприємств, таких як "Автоваз", "Москвич", "Росавтодор", "Науково-виробниче об'єднання "Сатурн", 61-й, 71-й та 72-й авторемонтні заводи, Ульянівський патронний завод, Ростовський інститут радіозв'язку та інші компанії.

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Санкції проти іноземних компаній

Крім російських компаній, під санкціями опинилися низка фірм з Бельгії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Словенії, Туреччини, Фінляндії, Центрально-Африканської республіки (ЦАР).

Зокрема, обмеження запроваджені проти фінських компаній Siberica і Luminor та їхніх працівників, які брали участь у постачанні електронних компонентів російським фірмам, наприклад, камер для безпілотників, літієвих батарей та оптичних фільтрів.

Три турецькі фірми потрапили під санкції за постачання запчастин і технологічного обладнання російським оборонним виробникам, зокрема виробникам дронів. Ще дві фірми з Туреччини включені до списку через те, що надавали послуги з ремонту суден, які контролюються російським оборонним сектором або пов'язані з ним.

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Санкції проти банків і нафтогазової сфери

Також санкції торкнулися низки компаній РФ, які напряму не пов'язані з оборонно-промисловим комплексом (ОПК), але сприяють підтримці її економіки. Так, до списку увійшли банки "Ак Барс" і "Сінко-банк".

Також під обмеження потрапила низка компаній, що займаються будівництвом нафтогазової інфраструктури, геологічною розвідкою, виробництвом обладнання та хімічних реагентів для нафтогазовидобувної промисловості.

Всі зазначені юридичні й фізичні особи влючені до "списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб" (SDN list). Потрапляння до нього передбачає, зокрема, заборону фізичним і юридичним особам в США вести з ними бізнес, заборону на інвестування в акції їхніх компаній.

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