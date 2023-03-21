  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Українські військові під Бахмутом
Українські військові під БахмутомФото: Aris Messinis/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

За добу відбито понад 120 атак окупантів - генштаб (онлайн)

Степан Смишляєв | Максим Сидоржевський
56 хв. тому

Протягом доби російські окупанти завдали по Україні 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, повідомили в генштабі ЗСУ. Новини дня.

https://p.dw.com/p/4OxwZ

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 березня (оновлюється).

++07.52++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір 21 березня відвідати Україну, повідомив японський телеканал NHK із посиланням на представників уряду. Глава уряду Японії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

++07.38++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що для завершення війн Росії проти України може знадобитися "багато часу", оскільки її припинення потребує виведення військ РФ. "Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив він у понеділок на заході, організованому виданням Rheinische Post. При цьому канцлер зауважив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. Водночас Шольц наголосив, що РФ не має диктувати умови миру. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - зазначив глава уряду ФРН.

++07.17++

Протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, а також 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативному зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Основною метою росіян протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

Читайте також новини дня за 20 березня.

"Злочинця тягне на місце злочину": візит Путіна в Маріуполь

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні

Політика42 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Руйнації й обстріли: як живе деокупований Лиман

Руйнації й обстріли: як живе деокупований Лиман

Конфлікти16 год. тому02:51 хв.
Місцеві жителі втікають від війни в Іраку

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Війна в Іраку: брехня та порушення міжнародного права

Конфлікти17 год. тому
external

Як київські лікарі протезують дітей

Як київські лікарі протезують дітей

Здоров'я18 год. тому03:22 хв.
Виставка сучасного українського мистецтва під час війни в музеї Боде в Берліні

"Київська Мадонна" тепер в одному з головних музеїв Берліна

"Київська Мадонна" тепер в одному з головних музеїв Берліна

Культура19 год. тому
Symbolbild Schule für Social Media Template

Українські вчителі в Німеччині - досвід роботи з перших рук

Українські вчителі в Німеччині - досвід роботи з перших рук

Суспільство20 год. тому
Розвантаження зерна в Ефіопії

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

Економіка17 березня 2023 р.
На головну сторінку