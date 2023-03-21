За добу відбито понад 120 атак окупантів - генштаб (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 березня (оновлюється).

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір 21 березня відвідати Україну, повідомив японський телеканал NHK із посиланням на представників уряду. Глава уряду Японії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що для завершення війн Росії проти України може знадобитися "багато часу", оскільки її припинення потребує виведення військ РФ. "Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив він у понеділок на заході, організованому виданням Rheinische Post. При цьому канцлер зауважив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. Водночас Шольц наголосив, що РФ не має диктувати умови миру. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - зазначив глава уряду ФРН.

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Протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, а також 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативному зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Основною метою росіян протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

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