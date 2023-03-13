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КонфліктиУкраїна

За добу ЗСУ відбили понад 100 атак окупантів (онлайн)

Віолетта Чайковська | Максим Сидоржевський
34 хв. тому

Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії, повідомляє генштаб ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини понеділка, 13 березня (оновлюється).

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Мер Києва Віталій Кличко високо оцінив військову допомогу Німеччини Україні, але водночас закликав прискорити подальші поставки зброї. "Я не хочу скаржитися і ще раз дякую німцям, - сказав він в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland. - Німеччина - один із найбільших прихильників України в плані фінансової допомоги і в плані постачання зброї. Але це правда, німецький уряд ухвалює свої рішення занадто повільно, і ми платимо за це найвищу ціну: життя наших солдатів і життя наших громадян".

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Україна впродовж 2022-го року вийшла на третє місце за глобальними обсягами імпорту озброєнь. Такі дані містяться в оприлюдненому в понеділок актуальному звіті Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI, який вивчає світові тенденції на цьому ринку. Це сталося завдяки збройній допомозі зі США та європейських країн, поступиаля у списку найбільших імпортерів Україна лише Катару та Індії. "Війна (РФ проти України. - Ред.) матиме значні наслідки для майбутніх відносин між постачальниками та одержувачами зброї в усьому світі", - прогнозують аналітики в звіті.

З 29 держав, які торік поставляли зброю Україні, основними були США - 35 відсотків загального імпорту зброї до України надійшло саме від американських партнерів. Польща стала другою (17 відсотків), на третьому місці Німеччина (11 відсотків), далі Великобританія (10 відсотків) і замикає основну п'ятірку Чехія (4,4 відсотка).

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Попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки окупантів на зазначених напрямках, повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у понеділок.

За минулу добу росіяни завдали три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області, а також ворог вісім авіаційних ударів та 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, попереджають українські військові.

За інформацією генштабу, російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Так, нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

Окрім того, у повідомленні стверджується, що на тлі великих втрат особового складу у війні російська сторона використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. "Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - зауважують у генштабі ЗСУ. 

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