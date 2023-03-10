За добу ЗСУ відбили понад 100 атак окупантів (онлайн)

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 10 березня (оновлюється).

++09.24++

У Старобільську Луганської області під виглядом перевірки лічильників газу співробітники міськгазу оглядають квартири і будинки, складають списки нежитлових приміщень, щоб згодом заселяти туди росіян, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації Луганської області. "У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - йдеться в повідомленні.

++09.15++

По всій території України станом на 9:15 оголошено повітряну тривогу.

++08.59++

Австрійська компанія Swarovski, яка заморозила свою діяльність у Росії, але остаточно не розірвала ділові зв'язки з цією країною, тепер вирішила повністю закрити свій бізнес у РФ. Про це повідомив в інтерв'ю австрійському виданню Trend, яке буде опубліковано в номері за п'ятницю, генеральний директор Swarovski Алексіс Назард (Alexis Nasard). Він не назвав конкретного терміну виходу компанії з Росії, але уточнив, що ця процедура пройде "узгоджено і відповідно до всіх чинних законів, включно з економічними санкціями та іншими торговими обмеженнями". У Росії у Swarovski було відкрито 12 філій та онлайн-магазин, роботу яких було припинено незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Папа Римський про "імперії", що живлять війну в Україні

++08.43++

Папа Римський Франциск висловив переконання, що війну в Україні підживлюють "імперські інтереси не тільки Російської імперії, але й інших імперій". Понтифік давав інтерв'ю телеканалу RSI, яке вийде в ефір у неділю, й уривки з якого були опубліковані в п'ятницю італійськими щоденними газетами La Repubblica, La Stampa і Corriere della Sera.

++08.20++

Російські окупанти завдали вночі по Нікопольському району Дніпропетровської області ракетні та артилерійські удари, є пошкодження енергетичної та житлової інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами і важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств і будинків", - написав він у Telegram. Голова ОВА зазначив, що окупанти цілили по Покровській громаді, де є влучання по енергетичному об'єкту і сильні руйнування.

++07.59++

Видання Der Spiegel опублікувало опис і фотографію судна, за допомогою якого могли бути підірвані газопроводи "Північний потік" і "Північний потік - 2". За інформацією видання, це 15-метрова яхта Andromeda типу Bavaria Cruiser 50, взята в оренду на німецькому острові Рюген групою невідомих осіб.

Раніше медіакомпанії ARD і SWR, а також газета Die Zeit повідомили, що двоє осіб із цієї групи мали українські паспорти. Тим часом комітет Бундестагу з контролю за спецслужбами вимагає від уряду ФРН та Федеральної прокуратури розкрити актуальну інформацію про розслідування вибухів, заявив голова комітету Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). Політик вважає, за цією диверсією може стояти держава або "псевдодержавне утворення", оскільки "доставити дві тонни вибухівки на потрібне місце в Балтійському морі, занурити їх на глибину і провести кілька контрольованих вибухів" дуже складно. Саме з цієї причини голова парламентського комітету не виключив появу неправдивих або таких, що вводять в оману, доказів. Спеціальне засідання комітету Бундестагу, присвячене розслідуванню підривів, заплановано на 10 березня.

++07.42++

Росія готується відновити наступ на місто Вугледар у Донецькій області, але її просування стримуватимуть постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами. Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Його експерти зазначають, що 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту, яка зараз перебуває під Вугледаром, готуються замінити 136-ю мотострілецькою бригадою Південного військового округу, особовий склад через соцмережі попросив командування надати більше артилерійських боєприпасів. Очевидно, у 136-й бригаді триває ротація, яка, однак, навряд чи дасть їй змогу посилити наступальний потенціал на цьому напрямку, ідеться в документі.

++07.28++

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyer) різко засудила ракетні удари, завдані Росією по цивільних об'єктах України вночі 9 березня. "Цілеспрямовані удари Росії по цивільному населенню та енергосистемі є воєнним злочином", - написала фон дер Ляєн у Twitter. Водночас вона підкреслила, що подібні протизаконні дії лише зміцнюють спільну рішучість Брюсселя і Києва "продовжувати просування реформ в Україні на її європейському шляху".

++07.20++

Протягом минулої доби російські війська здійснили пуск 95 ракет різного базування по території України, з яких 34 ракети знищено українськими захисниками. Також вони завдали 31 авіаційного удару, зокрема, використали 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у п'ятницю.

"Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників", - йдеться, зокрема, у повідомденні.

Також вказується, що з метою дискредитації ЗСУ російські окупанти чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області - цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки. У Рубіжному Луганської області, росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей, вказують у генштабі.

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