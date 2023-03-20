За добу ЗСУ відбили майже 70 атак росіян - генштаб (онлайн)

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 березня (оновлюється).

++07.39++

Після початку поставок зброї Німеччина стала "залученою" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного й активного посередника в можливих переговорах, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus. "Ми занадто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - вважає Кречмер.

++07.28++

Посольство Польщі у Франції уточнило слова посла Яна Емеріка Ростишевського про те, що "якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, у нас (Польщі. - Ред.) не буде вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт". Деякі ЗМІ невірно інтерпретували ці слова "у відриві від контексту", йдеться в заяві дипмісії, опублікованій у неділю, 19 березня. "Уважне прослуховування всієї розмови дає змогу зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливості нападу Росії або залучення до війни інших країн Центральної Європи - країн Балтії та Польщі", - наголосили в дипмісії.

++07.20++

РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів на зазначених напрямках, епіцентром бойових дій при цьому залишається Бахмут. Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок.

Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні, на Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Читайте також новини дня за 19 березня.