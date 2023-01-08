Київ: За добу ЗСУ відбили атаки біля 16 населених пунктів

Війна Росії проти України - новини неділі, 8 січня (час київський).

++07:49++

В Запорізькій області 7 січня під обстріл російських військ потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка доставляла гуманітарну допомогу в місто Оріхів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону. "Було домовлено, щоб не було обстрілів, але, на жаль, сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, зранку обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН", - сказав він.

++07:30++

Російські війська, незважаючи на оголошений окупантами "режим припинення вогню", 7 січня завдали по території України три авіаційних і дев'ять ракетних ударів, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), заявив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Через російські обстріли постраждала цивільна інфраструктура, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За цими даними, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському. За минулу добу українські війська відбили атаки російських підрозділів в районах 16 населених пунктів, зокрема Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Соледару, Бахмуту, Залізного, Первомайського, Водяного і Побєди на Донеччині.

Російські війська обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Українська авіація 7 січня завдала ударів по 21 району зосередження окупантів, а також три удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів, було збито три розвідувальних безпілотники типу "Орлан-10". Ракетні війська і артилерія вразили пункт управління, п'ять районів зосередження сил та техніки і два склади боєприпасів противника, зазначається у повідомленні.

++07: 15++

Увечері у суботу російські війська завдали ракетних ударів по Мерефі у Харківській області, внаслідок чого загинула одна особа. Про це голова Харківської ОВА Олег Синегубов написав у Telegram. За цими даними, було зафіксовано "два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі". За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік, зазначається у повідомленні.

Читайте також: БМП Marder та інше: які можливості нових озброєнь для України?