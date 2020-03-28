За добу в Україну повернулись 7,2 тисячі громадян - Держприкордонслужба

За минулу добу в Україну з-за кордону повернулися 7,2 тисячі громадян, повідомила вранці у п'ятницю, 3 квітня, Державна прикордонна служба України. Загалом протягом доби кордон перетнули 13,5 тисячі людей.

Понад трьох тисяч осіб прибули до України без власного транспорту. Для їх перевезення залучались транспортні засоби, надані місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

За підсумками додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 у прибулих не виявлено. Також в установленому порядку були оформлені згоди на самоізоляцію. Окрім того, протягом доби Україну залишили понад 4,7 тисячі осіб, зокрема майже 2,2 тисячі іноземців.

За останніми даними міністерства закордонних справ України, станом на 30 березня в країну за підтримки дипломатичних служб загалом повернулось понад 144 тисячі громадян. Ще понад 11 тисяч зареєструвались для повернення додому.

Як відомо, усі українці, які повертаються з інших країн додому починаючи з 28 березня, мають пройти обов'язкову двотижневу обсервацію через поширення нового коронавірусу.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що за порушення режиму самоізоляції вже були оштрафовані 130 громадян, які повернулись з-за кордону. Також в МВС зазначили, що від початку у країні карантинних заходів правоохоронці відкрили 35 кримінальних проваджень за статтею щодо порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням та 14 - пов'язаних з порушенням карантинних заходів.