За добу в Україні через гумкоридори евакуйовані 13 тисяч людей

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 12 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

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Громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Йдеться про людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території. Такими є положення закону про допомогу громадянам України, підписаного польським президентом Анджеєм Дудою.

Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Буде створено Фонд допомоги. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі та претендуватимуть на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Також громадянам України гарантується доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

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Близько 13 тисяч мирних жителів евакуйовані гуманітарними коридорами протягом 12 березня, що майже вдвічі більше, ніж днем ​​раніше, повідомила віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увідеозверненні. За її словами, з 14-ти відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, зокрема, у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці. На 13 березня розглядається можливість відкриття коридорів із Луганщини та Київщини, сказала Верещук.

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