За добу РФ обстріляла понад 30 населених пунктів України

228-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 9 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 9 жовтня (час київський).

++09.18++

Країни Євросоюзу планують цієї зими здійснити навчання до 15 тисяч українських військових, повідомляє у неділю німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів та відповідні рішення. Дві штаб-квартири навчальної місії, тривалістю поки що у два роки, має бути розташовано у Німеччині та Польщі. За даними видання, посли ЄС в рамках Комітету з потань політики і безпеки вже затвердили рішення, згідно з яким відповідні модулі та структури навчальної місії має бути створено у стислі терміни.

У Польщі, зокрема, має бути створено багатонаціональну команду інструкторів, що діятиме на оперативному рівні. Планується, що тут українських військових навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, наданню медичної допомоги та боротьбі з кібератаками. Також відбуватиметься навчання з військової логістики, ремонту озброєння, вуличних боїв та протиповітряної оборони, а також навчання артилеристів.

У другому навчальному командуванні у Німеччині, за даними Welt am Sonntag, відбуватиметься спеціальний вишкіл більшого масштабу, наприклад, з розмінування територій або тактична підготовка. Планується також проведення навчальних курсів в інших країнах ЄС. Рішення щодо нової навчальної місії мають ухвалити міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Люксембурзі 17 жовтня.

Ця навчальна місія має доповнити тренувальні місії для українських військових, які вже діють в окремих державах ЄС. У майбутньому кількість військових, що проходитимуть навчання, може значно перевищити 15 тисяч осіб.

++08.44++

За уточненими даними, внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю, завданих російськими окупантами, ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору, близько 50 багатоповерхівок та чотири заклади освіти, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

++08.28++

Троє цивільних загинули на Донеччині за добу внаслідок атак РФ, повідомив глава ОВА Павло Кириленко. За його даними, двоє загиблих у Часовому Яру, ще одна людина у Бахмуті. Водночас 14 людей отримали поранення, додав Кириленко.

++08.12++

Протягом останньої доби відбулося майже сорок бойових зіткнень між підрозділами Збройних сил України та російськими загарбницькими військами, повідомляється у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у неділю. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські захисники відбили понад 30 атак противника.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя у ніч на неділю, за даними генштабу ЗСУ, загинули та постраждали десятки людей. Окрім того, обстрілів зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Також, за даними генштабу, в окупованих районах України окупанти та колаборанти тікають на територію Криму. "Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", - йдеться у повідомленні.

++07.43++

Російські військові готуються до оборони міста Кремінна у Луганській області та його околиць на тлі наступу Збройних сил України, повідомляє РИА "Новости". До населеного пункту прибувають вантажівки з бетонними блоками та інженерною технікою, а також перекидаються підкріплення. Після звільнення Лимана Кремінна може стати наступною ціллю наступу ЗСУ.

Нові ракетні удари по Запоріжжю

++07.39++

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у ніч на неділю загинуло щонайменше 17 осіб, повідомив у Telegram секретар міськради Анатолій Куртєв. "Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав Куртєв.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух опублікував фотографію одного з будинків, у який влучила російська ракета. За його словами, по місту вночі було випущено близько 10 ракет.

++07.28++

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer), який очолює нове Територіальне командування Бундесверу (TerrFüKdoBw), побоюється збільшення атак та операцій впливу на ФРН з-за кордону. "Ми насамперед готуємося до гібридних загроз - це стан, коли вже не зовсім мир, але ще й не зовсім війна", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікуваному ввечері 8 жовтня. За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну". "Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Броєр.

++07.19++

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в інтерв'ю британському виданню The Telegraph, що країнам Європи все важче дотримуватися спільної позиції щодо санкцій проти Росії. На її думку, "втома від війни" і внутрішньополітичні проблеми, які посилюються, є головною проблемою на шляху збереження єдності.

Читайте також: Новий удар по економіці РФ: що містить восьмий пакет санкцій ЄС