Генштаб ЗСУ: За добу сталося 48 зіткнень, всі атаки відбито

В неділю, 24 грудня, армія РФ завдала авіаудари та обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах України. Росіяни активно застосувують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV".

Протягом минулої доби на лінії фронту сталося 48 бойових зіткнень, російські військові завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах України. Про це йдеться у зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), опублікованому ввечері неділі, 24 грудня.

"Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу", - йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські військові відбили 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 - в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку українські військові відбили три атаки росіян біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

Також військові РФ протягом доби здійснили 23 безуспішні штурмові дії, намагаючись вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Генштаб також повідомляє, що протягом доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби та пункт управління.

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Обстріли на Донеччині та в Херсоні

Як зазначили в Офісі генерального прокурора України, 24 грудня російська армія обстріляла смт Очеретине Покровського району Донецької області. Під час обстрілу приватного сектору, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць. Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки росіян на смт Нью-Йорк міста Торецька Донецької області. Потерпілі - чоловік 68 років та його 64-річна дружина - перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження. У постраждалих діагностовані осколкові поранення.

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Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що внаслідок обстрілу села Білозерки 36-річна місцева жителька отримала акубаротравму. Внаслідок обстрілу Комишан у 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Міністерство оборони Російської Федерації у своєму зведенні заявило про те, що засобами протиповітряної оборони було збито три украинських літаки Су-27 та один Су-24: у Широкого та Одарівки Запорізької області та у Григорівки Дніпропетровської області. Командування Повітряних сил ЗСУ не підтвердило цю інформацію.

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