За добу на Донбасі знищено 4 танки і 6 БТРів окупантів - генштаб ЗСУ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 14 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини п'ятниці, 15 квітня (час київський).

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На території Донецької та Луганської областей за минулу добу було відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю. "На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має", - йдеться, зокрема, у повідомленні. На Південнобузькому напрямку армія РФ намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

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Американські законодавці вперше прибули до України після того, як Росія розв'язала війну проти неї. Два представники Республіканської партії, сенатор Стів Дейнс та членкиня Палати представників, уродженка України Вікторія Спартц зустрілися у четвер з українськими офіційними особами та відвідали Київ та міста у Київській області, де російські військові коїли свої звірства проти цивільного населення, включаючи Бучу. "Ніщо не може замінити реальне перебування тут, побачити все на власні очі, провести час з людьми та лідерами в Україні, яка таким жахливим чином постраждала від цієї війни", - сказав Стів Дейнс, пише The New York Times.

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Верхня частина хмарочоса Empire State Building у Нью-Йорку буде щодня ввечері підсвічуватися кольорами прапора України. Робитиметься це щодня протягом 15 хвилин, починаючи з четверга і до початку червня. Раніше, з початку розв'язаної РФ війни в Україні, верхівку знаменитого хмарочоса на Манхеттені вже кілька разів підсвічували жовто-блакитними кольорами на знак підтримки України.

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У Європейському Союзі планують запровадити поетапне ембарго на купівлю російської нафти, але переговори про це розпочнуться лише після другого туру президентських виборів у Франції, пише The New York Times із посиланням на власні джерела. За словами одного з них, лідери країн-членів Євросоюзу побоюються, що зростання цін на паливо у Франції у разі більш раннього запровадження ембарго може зіграти на руку кандидатці у президенти Марін Ле Пен.

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Міністерство фінансів Росії звернулося до Бразилії з закликом підтримати РФ у міжнародних організаціях, повідомляє Reuters. У розпорядженні агентства опинився лист, підписаний міністром фінансів Росії Антоном Силуановим до бразильського колеги. У листі Москва просить про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, накладеним країнами Заходу через розв'язання війни проти України.

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Жителям Німеччини варто економно витрачати електроенергію та пальне, щоб країна могла знизити залежність від російських енергоносіїв, заявив віцеканцлер і міністр економіки ФРН, представник партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck). "Кожен кілометр, який ви не проїдете на авто, є внеском у те, щоб зробити легшою відмову від російських поставок енергії", - сказав Габек в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Також, на його думку, жителі країни цілком реально можуть знизити використання електроенергії на 10 відсотків. Економії пального може сприяти й робота з дому, де це можливо, додав німецький урядовець.

Майже усіх жертв у Бучі було застрелено

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Практично 85 відсотків тіл усіх загиблих жителів міста Буча Київської області мають сліди від куль, що свідчить про вчинення усвідомленого умисного вбивства, заявив міський голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі національного телемарафону.

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У Києві та інших українських містах, зокрема в Івано-Франківську та Харкові, у ніч на п'ятницю чутно сильні вибухи. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Офіційна інформація щодо вибухів поки відсутня.

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Німецький віцеканцлер, представник партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек закликав розширити поставки озброєння Україні. "Ми не можемо залишити Україну наодинці у війні. Вона бореться також і за нас", - сказав Габек в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. Він висловив переконання, що не можна дозволити Україні програти, а президенту РФ Володимиру Путіну - виграти. Водночас, за словами Габека, уряд ФРН відповідальний за те, щоб Німеччина сама не стала ціллю нападу для РФ. Він зауважив, що танки і бойові літаки досі не були серед зброї, яку Німеччина постачає Україні, але дедалі більша брутальність цієї війни означає, що якість і кількість поставок озброєнь Києву повинна зростати.

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У російському місті Псков затримано голову місцевого відділення партії "Яблоко" Лева Шлосберга. Як повідомляється на сайті видання "Север. Реалии", разом із ним затримано активіста Миколу Глушкова. За даними ЗМІ, Шлосбергу і Глушкову правоохоронці закидають "дискредитацію" дій збройних сил РФ.

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Затоплення крейсера "Москва" є "великим ударом" по боєздатності Росії в акваторії Чорного моря, заявили у четвер у Пентагоні. Вашингтон вважає цілком ймовірним, що причиною затоплення крейсера стало влучення української протикорабельної ракети "Нептун", заявив CNN речник міноборони США Джон Кірбі, повідомляє AFP. Утім, у США поки не можуть встановити точні причини того, що відбулося, зауважив речник Пентагону. За його словами, з втратою крейсера Росія втратила ключову позицію у своїх зусиллях щодо досягнення морського панування в Чорному морі.

"Зґвалтування - окрема зброя РФ"

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що сексуальне зґвалтування є окремою зброєю РФ проти українського народу. За її словами, ці злочини, які скоюють російські окупанти, мають масовий характер в Україні. "Ми вже говоримо про те, що сексуальне зґвалтування всіх - це не тільки жінок, дівчат, це дітей, хлопчиків, літніх людей, це чоловіків - у нас багато таких випадків зафіксовано - це окрема зброя Російської Федерації проти українського народу. Ми зараз не можемо сказати чітку цифру, скільки всього таких злочинів відносно наших громадян, але ми можемо сказати, що вони носять масовий характер", - наголосила Денісова у четвер, цитує УНІАН. Вона також наголосила, що вважає масові зґвалтування геноцидом українців.

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Франція готується повернути своє посольство в Україні зі Львова до Києва. Про це заявили у МЗС Франції після переговорів його голови Жан-Іва Ле Дріана із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Міністр поінформував українського колегу про рішення французької влади повернути посольство Франції в Україні до Києва зі Львова, де воно було з початку березня", - йдеться у повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що 50 днів із дня російського вторгнення стали досягненням українців. "Україну захищають наші люди, весь наш народ, який зупинив просування нескінченних колон російської техніки, ті, хто стримує постійні атаки на Донбасі, ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі", - сказав він у відеозверненні в ніч на п'ятницю. "Ті, хто вигнав ворога з півночі, ті, хто показав, що російська авіація беззахисна, ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти хіба що на дно. Ті, хто допомагає армії та суспільству знайти те, що може бути необхідно. Ті, хто рятує, лікує, навчає. Ті, хто забезпечує нас стабільним зв'язком. Ті, хто підтримує фінансову стабільність. Хто зберіг бізнес і продовжує працювати. Хто допомагає переселенцям, розпочав посівну, розповсюджує коректну інформацію і дає необхідні емоції", - сказав Зеленський. "50 днів нашої оборони - це досягнення українців. Кожного, хто 24 лютого прийняв для себе основне рішення у житті - боротися", - наголосив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину та Угорщину у блокуванні зусиль щодо запровадження ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії. Якщо заборона на поставки запроваджено не буде, Росія цього року може отримати більше 320 мільярдів доларів. "Деякі з наших друзів та партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу та грошей, – заявив Зеленський в інтерв'ю BBC. – Це питання виживання".

Зеленський: Донбас - головна мішень росіян

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Донецька та Луганська області є для Росії головною мішенню. "За 50 днів вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити насамперед. Саме Луганську та Донецьку області руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося лише каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на п'ятницю.

За словами президента, мешканців цих областей Росія примусово забирає до своєї армії та кидає їх у найстрашніші бої. "Буквально в лоб нашій обороні. Вони знищують міста та села Донбасу. Палять все те, що витримало вісім років тієї війни", - додав він.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас буде надзвичайно складною. "Вони максимально зосереджують там свої війська. Стягують війська з півночі, які були у напрямку Києва та Чернігова. Також туди їдуть війська з багатьох місць РФ та світу. Для того, щоб битися за Донбас, щоб взяти в коло наше угруповання розміром 44 тисяч військових, для того, щоб забрати весь Донбас собі", - сказав Зеленський в інтерв'ю ВВС, оприлюдненому в четвер. Водночас він наголосив, що росіяни "не просто забирають території, вони все на них руйнують, ґвалтують людей, мародерствують. Вони просто знищують нашу націю".

Водночас Зеленський зазначив, що користуватиметься всіма можливостями, зокрема для переговорів. "Чи є багато варіантів у президента країни, в якій війна, закінчити її? Битися до останнього українця, як хочуть у деяких країнах? Чи зробити все можливе, щоб не втрачати сотні тисяч чи навіть мільйони людей? Зупинити третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилося якнайшвидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100 відсотків", - пояснив він, додавши, що "діалог - це один із варіантів, і всі війни так закінчувалися, принаймні більшість із них".

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Внаслідок роботи гуманітарних коридорів 14 квітня з районів бойових дій евакуйовано 2557 осіб, повідомила в Telegram віцепрем'єрка України Ірина Верещук. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя виїхали 2332 особи. З міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. Режим тиші забезпечено не було, додала Верещук.

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