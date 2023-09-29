За черговим "блекаутом" в Курській області стоїть СБУ - ЗМІ

Ударні дрони, які атакували Курську область, знищили підстанцію, що живила військові об'єкти російських сил там, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в СБУ.

Ударні безпілотники у п'ятницю, 28 вересня, знищили електропідстанцію, що забезпечувала енергопостачання важливих військових об'єктів російських сил в Курській області РФ. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Службі безпеки України (СБУ).

"Саме до неї, зокрема, було під'єднано важливі військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони точно відпрацювали по цілі. Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка вже стоїть у них на порозі", - розповіли агенції в спецслужбі.

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Нагадаємо, зранку 28 вересня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що безпілотник атакував підстанцію у слободі Біла Бєловського району, внаслідок чого було знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню.

Міноборони РФ також заявило нічну атаку безпілотниками. Втім, про влучання російське відомство не повідомляло, прозвітувавши про нібито знищення 11 дронів - одного над територією Калузької області та 10 - над Курською. Україна офіційно не коментувала ці події.

Днями Старовойт також заявляв, що в селі Снагость "український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію", внаслідок чого без електрики залишилися сім населених пунктів. Тоді Україна також офіційно не повідомляла про свою причетність до атаки. Втім, як писали українські ЗМІ, "блекаут" у Курській області РФ теж влаштувала СБУ.