За атакою на НПЗ у Краснодарському краї РФ стоїть СБУ - ЗМІ

Удар було завдано двома дронами, повідомими джерела в СБУ кільком українським ЗМІ. На заводі виробляли паливо для авіації РФ.

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на неділю, 29 жовтня, атакували два безпілотники Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомила низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в українській спецслужбі.

"Такі об'єкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад сім мільйонів тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну", - цитує видання "Українська правда" співрозмовника в СБУ.

За словами джерела, в результаті спецоперації було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося. Також, як уточнили в СБУ, внаслідок ударів загорілося кілька резервуарів із нафтою.

Про причетність СБУ до ударів по НПЗ підтвердили джерела у спецслужбі інформагентства УНІАН.

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Раніше цього дня російські Telegram-канали й ЗМІ повідомляли про займання на території НПЗ. Згодом оперативний штаб Кубані повідомив, що внаслідок пожежі інфраструктура не отримала пошкоджень. "Уночі з 28 на 29 жовтня сталося локальне загоряння на території Афіпського НПЗ, яке оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години", - йдеться в повідомленні, яке цитує російська інформагенція "Інтерфакс".

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Нагадаємо, нинішній інцидент - не перша подія з нафтопереробними та нафтотранспортними об'єктами РФ у Краснодарському краї, що почастішали з весни 2023 року.