За 30 років майже 4 мільйони німців переїхали зі сходу на захід ФРН

За майже 30 років, з 1991 по 2019 рік, близько 3,86 мільйона жителів Німеччини перебралися з так званих "нових федеральних земель" (що входили раніше до складу НДР) до західної частини країни. Водночас переїзд із заходу на схід ФРН здійснили 2,63 мільйона німців. Ці дані, надані МВС Німеччини у відповідь на запит "Лівої партії" у Бундестазі, були оприлюднені в неділю, 28 березня.

Як випливає зі статистики, у віковому розрізі найбільшою групою населення, що переїхала в нові федеральні землі, стали молоді люди у віці від 18 до 30 років. Таких за минулі 30 років було 1,78 мільйона осіб. Повідомляється також, що основні потоки внутрішньої міграції були зафіксовані в перші роки після возз'єднання Німеччини.

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Тим часом в зазначені роки в статистиці фіксувалися періоди, коли перевага в плані внутрішньої міграції була на боці нових земель. Так, у 2019 році на схід із заходу переїхало на 1000 осіб більше, ніж зі сходу на захід.

Причини відтоку населення зі сходу Німеччини

На думку авторки запиту в МВС ФРН - депутатки Бундестагу від "Лівої партії" Забіне Циммерман (Sabine Zimmerman), - головною причиною відтоку населення зі східних федеральних земель є менш сприятливі умови життя. "Багато східних німців повернулися спиною до своєї малої батьківщини, щоб втекти від безробіття і низьких зарплат", - вважає вона. Також наслідком скорочення населення на сході ФРН, за її словами, стало уповільнення розвитку соціальної та культурної інфраструктури в багатьох містах і комунах.

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Крім того, через посилення внутрішньої міграції на захід ФРН багато підприємств закривають свої філії на сході. Так, на початку березня стало відомо про заплановане закриття єдиної фабрики на сході Німеччини виробника знаменитого мармеладу Haribo. Ця фабрика виробляє свою продукцію в місті Вількау-Гаслау в Саксонії.

На думку Забіне Циммерман, переломити негативну тенденцію допоможе введення тарифів на оплату праці, збільшення зарплат на сході країни до рівня західних, а також підвищення мінімального розміру оплати праці (9,50 євро на годину).



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