За 100 днів війни РФ не досягла жодної стратегічної мети - британська розвідка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 3 червня (час київський).

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Голова німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) на 100-й день російського вторгнення в Україну наголосила на підтримці Києва: "Ми продовжимо надавати гуманітарну та військову, фінансову та дипломатичну підтримку вашій країні", - сказала вона на відкритті сесії німецького парламенту, де був присутній голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Суверенна Україна є частиною вільної, демократичної Європи. Ваша країна має право самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього у свободі та мирі", - сказала Бас.

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Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України, за 100 днів війни російська армія втратила близько 30950 солдатів.

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Звіт британської розвідки та Інституту вивчення війни на 100-й день війни

За 100 днів війни російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей, вважає розвідка міністерства оборони Великобританії. Як повідомляє британське міністерство оборони у своєму щоденному звіті в Twitter, Росія адаптувала свій оперативний план, щоби зосередитися на Донбасі, і зараз досягає тактичного успіху там. За даними британської розвідки, РФ контролює понад 90 відсотків Луганської області та, швидше за все, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні, але досягти цього вдалось шляхом великих витрат ресурсів. У повідомленні йдеться, що Росія не змогла створити маневрів чи рухів на інших фронтах і напрямках. "Жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоби Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", - наголошують в розвідці

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті пише, що російське військове керівництво, швидше за все, скористається захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська, щоби заявити, що вони "звільнили" всю Луганську область, перш ніж перейти до Донецької. Водночас, експерти ISW вважають, що сил РФ навряд буде достатньо, щоби захопити значну територію Донеччини після втрат під Сєверодонецьком. "Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і продовжать стикатися з проблемами при перетині річки Сіверський Донець, щоби завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і продовжити просування на захід від Лиману у напрямку Слов'янська через Райгородок", - йдеться у повідомленні.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив решту європейських країн у байдужому ставленні до "геноциду", що здійснюється Росією в Україні. Майже всі телеканали світу показують вбивства мирних українців, "проте страждання України оточені стіною байдужості", написав він у колонці для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung на 100-й день війни.

На думку Моравецького, за перші 100 днів війни Україна показала світові дві речі: "по-перше, що колишня міць Росії сьогодні набагато менш вражаюча, ніж багато хто вважав, і по-друге, що навіть менший народ може чинити сильний опір, якщо він має непохитний характер".

++09.32++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник знову закликав ФРН прискорити заплановане постачання озброєнь. В ефірі телеканалу ZDF він заявив, що задоволений обіцянкою німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати Києву комплекс протиповітряної оборони Iris-T та інші озброєння, але зазначив: "Будемо чесними, війна триває 100 днів, а Німеччина ще не поставила жодного предмета важкого озброєння". За словами дипломата, перші постачання прибудуть до України лише наприкінці червня, при цьому ситуація на фронті є дуже напруженою.

++09.00++

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, виступаючи на засіданні постійної ради організації у Відні, наголосив на масштабних злочинах російських сил в Україні. "15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація", - сказав він. За його словами, Росія воює як у Середньовіччі, попри сучасну, точно керовану зброю. Дії збройних сил РФ можна пояснити лише тим, що вони мають на меті позбавитися цивільного населення в окупованих районах, заявив американський дипломат.

++08.37++

США наклали санкції на 70 компаній, зокрема на російські авіа- та суднобудівні заводи

Міністерство торгівлі США опублікувало ввечері 2 червня оновлений санкційний список, під який потрапили ще 71 російське та білоруське підприємства, включно з авіаційними та суднобудівними заводами і науково-дослідними інститутами.

Обмеження запроваджені для позбавлення оборонного сектору РФ доступу до американських військових технологій" та "перетворення Росії на світового фінансового ізгоя".

Раніше 2 червня стало відомо, що під нові санкції США потрапила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, "близький соратник і керуючий офшорними багатствами президента Росії Володимира Путіна" Сергій Ролдугін, "один із найбагатших мільярдерів Росії" Олексій Мордашов і дві яхти, пов'язані з Путіним.

Читайте детальніше: Авіазаводи, пов'язані з Путіним яхти, речниця МЗС: У США нові санкції на РФ

++08.16++

Оператори електромереж трьох балтійських країн домовилися відмовитися від виробленої в Росії електроенергії. "З 1 червня баланс споживання та генерації в країнах Балтії забезпечуватиметься здебільшого балансуючими потужностями, доступними на ринках країн Балтії, Скандинавії та Польщі", - йдеться у заяві латвійського оператора Augstsprieguma tīkls, литовського Litgrid та естонського Elering. Цей захід покликаний знизити залежність від резервів у РФ - "коли балтійські оператори не використовують російські резерви, немає необхідності платити Росії за їхнє використання".

++07.52++

У Києві поновили повноцінну діяльність 50 посольств іноземних держав, повідомив у відеозверненні за підсумком 99-го дня війни український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 2 червня вірчі грамоти, які дозволяють офіційно розпочати роботу в Україні, Зеленському передала нова посолка США Бріджит Брінк. Також цього дня до виконання обов'язків приступили нові посли Молдови та Індії. Церемонія вручення грамот відбулась на території Софійського собору. Зеленський повідомив, що відтер вона завжди проходитиме саме там.

++07.39++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ про обстріли армією РФ

На 100-ту добу війни в Україні російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема:

На Сумщині росіяни обстріляли Бачівськ, Ходине, Славгород і Гудове.

На Харківщині обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов'янському напрямку обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького та інших населених пунктів. Армія РФ безуспішно штурмувала Богородичне та Долину.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Тривають бої поблизу Студенки.

На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ продовжують обстріли позицій українських сил і цивільної інфраструктури в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки, Лисичанська, Мирної Долини. В районі Метьолкіного та Білогорівки російська армія намагалась вести штурмові дії, але відійшла на попередні позиції, зазнавши втрат. У центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку обстрілюють Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваху, Миколаївку, Берестове, Білогорівку та Врубівку. Поблизу останньої армія РФ вела безуспішні штурмові дії.

Росіяни завдали авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного та обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива на Донеччині. Штурмові дії російських військ поблизу Красногорівки та Полтавки успіхів не мали.

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина.

++07.23++

Зеленський: Україна має певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 3 червня, напередодні початку 100-го дня війни, заявив про "певні успіхи в боях у Сєвєродонецьку". "Але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше. Як і в містах і громадах поруч: Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато міст, де така потужна атака Росії", - сказав він.

++07.11++

Бербок до 100 днів війни: Підтримуємо Україну, поки відбуваються Бучі

3 червня, на 100-й день від початку війни в Україні, розв'язаної Росією, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) опублікувала колонку в газеті Bild, в якій висловила підтримку Києву від імені ФРН. "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Доти, доки більше не відбуватиметься нових Буч. Щоб і для народу України те, що для нас є само собою зрозумілим, знову стало нормальним: життя у свободі", - написала вона.

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