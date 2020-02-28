З вокзалу у центрі Парижа через пожежу евакуювали людей

Поблизу Ліонського вокзалу в центрі Парижа у п'ятницю, 28 лютого, сталась масштабна пожежа, повідомила місцева поліція. "Уникайте цього району дозвольте екстреним службам втручатися", - йдеться у повідомленні правоохоронців у Twitter. Згодом вогонь був взятий під контроль і погашений.

Співробітники поліції провели евакуацію людей з території вокзалу. Залізнична компанія SCNF повідомила, що з підземної ділянки вокзалу також була проведена евакуація. Рух поїздів був сильно порушений.

Як повідомила поліція, пожежі передували сутички поблизу вокзалу. Зіткнення стались між відвідувачами концерту музиканта з ДР Конго Фаллі Іпупи, який вважається лояльним до керівництва цієї країни, та конголезцями, що підтримують опозицію.

Правоохоронці були змушені втрутитися, щоб зупинити протестувальників, які підпалювали сміттєві баки та скутери поблизу вокзалу. Загалом постраждало близько 30 скутерів. Поліція заявила про "неприпустиме насильство з боку людей, які порушили заборону протестувати в кулуарах концерту". На відео також видно, як мітингарі встановлюють на дорозі барикади, щоб не дати пожежникам дістатись на місце пожежі. Під час сутичок поліція затримала 23 людей.

Раніше паризька поліція заборонила будь-які акції протесту поблизу спортивно-концертного сомплексу AccorHotels Arenа неподалік від вокзалу, де мав відбутися концерт. ЗМІ не повідомляють, чи було в результаті скасовано виступ конголезької зірки.

У Франції та Бельгії конголезці часто виступають проти артистів з їхньої батьківщини, обвинувачуючи їх у підтримці колишнього президента ДР Конго Джозефа Кабіли та нинішнього голови держави Фелікса Тшісекеді.