Від першої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України 11 вересня протиповітряна оборона збила вже близько пів тисячі дронів і трохи менше крилатих ракет. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 3 січня.

++13:37++

Зранку війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині з артилерії. Поцілили у житловий квартал. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджений об'єкт інфраструктури водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця влучання. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++13:11++

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Йому доповіли про стан справ на основних напрямках фронту, а також про ймовірні кроки РФ у найближчий період.

"Опрацювали питання забезпечення нашої армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців. Робимо все, щоб 2023-й став роком перемоги", - написав Зеленський у соціальних мережах.

++12:44++

З вересня ППО збила пів тисячі російських дронів

Від першої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України 11 вересня протиповітряна оборона збила близько пів тисячі дронів і трохи менше крилатих ракет, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За новорічну та післяноворічну ніч збили всі 84 запущені Росією дрони. "100 відсотків. Таких результатів ще не було ніколи", - зазначив він.

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++12:15++

Внаслідок обстрілів Росією території України 2 січня загинули троє цивільних, 10 були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Один загиблий і один поранений - на Донеччині, двоє загиблих і дев’ятеро поранених - на Херсонщині, за даними голів обласних військових адміністрацій.

++11:47++

Країни НАТО обговорять збільшення витрат на оборону

Члени НАТО обговорять підвищення оборонних витрат у найближчі місяці, оскільки деякі з них закликають зробити цільові показники витрат кожної країни у два відсотки від її внутрішнього валового продукту (ВВП) мінімальними. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

Єнс Столтенберг Фото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images

Столтенберг повідомив, що очолить переговори з цього приводу. "Ми будемо зустрічатися, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори в столицях", - сказав він, не уточнивши, які саме країни закликають до збільшення витрат. За даними джерел dpa, ідею просувають Польща, Литва та Великобританія. Противниками вважаються Німеччина, Канада і Бельгія, які наразі витрачають менше двох відсотків ВВП на оборону.

Столтенберг хоче досягнути домовленості не пізніше наступного чергового саміту, який відбудеться у литовському Вільнюсі 11-12 липня.

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++11:20++

СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази причетності двох представників вищого військового командування РФ до обстрілів цивільних об'єктів України: командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ генерал-полковника Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Ігоря Осіпова.

За наказом першого російські військові здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України, кажуть в СБУ. Щодо другого, то за даними слідства, в період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року він віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Їм обом оголошені підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: "планування, підготовка, розв'язування, ведення агресивної війни" та "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів, повідомили в СБУ. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

++10:51++

Пів мільйона українських школярів навчаються за кордоном

На сьогодні за кордоном перебувають близько пів мільйона українських дітей шкільного віку, які навчаються там у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном перебувало від 650 до 690 тисяч дітей дошкільного та шкільного віку. Станом на грудень їх 480-520 тисяч.

++10:23++

ЄС потрібен протиракетний щит - лідер ЄНП Манфред Вебер

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber) вважає, що державам Європейського Союзу слід нарешті приступити до створення оборонного союзу. "І нам потрібні спільні проєкти, такі як створення протиракетного щита для ЄС", - сказав він в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern. Лідер найбільшої політичної сили в Європейському парламенті закликав також поставити в Україну нове озброєння. За його словами, сучасніша та поліпшена зброя для України "зараз є найкращим способом швидко повернутися до миру".

Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

++09:55++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 2 січня загинув цивільний у Бахмуті. Ще одна людина в області дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++09:28++

Пік наступу РФ біля Бахмута минув - британська розвідка

Пік інтенсивних боїв за Бахмут Донецької області минув, ідеться у щоденному зведенні британської військової розвідки.

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За її даними, за останні десять днів Україна здійснила значне підкріплення для оборони сектора, і частота російських обстрілів, ймовірно, зменшилася порівняно з піком в середині грудня. За даними міністерства оборони Великобританії, обидві сторони зазнали значних втрат.

Як ідеться у зведенні, російські наступальні операції в цьому районі зараз, імовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення. "Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом в найближчі тижні", - вважають у розвідці Великобританії.

++09:00++

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 2 січня загинули двоє людей, дев'ятеро дістали поранень різного ступеню тяжкості.

За даними голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, армія РФ обстріляла за добу регіон 79 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Зокрема, 32 рази російські солдати атакували Херсон. Влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

++08:24++

Неполадки в роботі 17 з 18 БМП Puma Бундесверу усунули

З 18 німецьких бойових машин піхоти Puma, що вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу (збройних сил ФРН. - Ред.), 17 уже відремонтували і знову працюють, повідомив представник одного з виробників - концерну Rheinmetall. Тільки одна БМП, де сталося загоряння кабелю, потребувала великого ремонту.Після інциденту міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила про заморожування закупівель нових Puma. Спочатку Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Зокрема, машини мали замінити БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже понад 40 років, і які просить Україна для відбиття російських атак. Однак "поки ця машина не продемонструє стабільність" в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти міністерка.

БМП Puma Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

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++07:54++

У РФ критикують військове керівництво за Макіївку

Нищівний удар українських військових з HIMARS по базі окупантів в Макіївці Донецької області 31 грудня викликав значну критику на адресу військового керівництва РФ в російському інформаційному просторі, зауважують аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

Вони зазначають, що міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається перекласти провину за загибель військових на донецьку окупаційну адміністрацію та самих мобілізованих, які нібито розкрили своє місце перебування використанням мобільних телефонів. Водночас, наприклад, блогери, пов'язані з приватною військовою компанією "Вагнер", звинувачують в недбалості саме російське військове командування, яке зібрало декілька сотень солдатів в одному місці.

++07:31++

Протягом минулої доби Росія завдала шести ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснила 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі ракетні, а також більшість авіаударів РФ завдала по цивільній інфраструктурі. Водночас усі застосовані нею ударні дрони протиповітряна оборона України знищила, йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, п'яти ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, збили гелікоптер Ка-52 та вразили радіолокаційну станцію окупантів.

Генштаб також заявив, що 31 грудня в районі Чулаківки на Херсонщині загинули чи були поранені 500 російських військових.

++07:15++

Під ракетним ударом РФ опинилась льодова арена в Дружківці

Пізно ввечері окупаційні війська РФ нанесли два ракетних удари по Дружківці Донецької області. Одна ракета вдарила в самому місті. Відомо про двох поранених, написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram.

Влучання в льодову арену "Альтаїр" підтвердив генеральний директор хокейного клубу "Донбас" Федір Іллєнко. "Це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні", - написав він у Facebook.

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