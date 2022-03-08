З України через війну виїхали два мільйона людей - ООН

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

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DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня з 14.00 (час київський)

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У Маріуполі Донецької області та Харкові під обстріл російських військ потрапили приміщення іноземних дипломатичних установ, повідомляє міністерство закордонних справ України. "У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипустанов до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях.

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Через війну, розв'язану Росією, Україну покинули два мільйона громадян, повідомив у Twitter верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців Філіппо Гранді. Зазначимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.

За даними ООН, найбільше українських біженців прибуло до Польщі - понад мільйон осіб. "Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйона людей", - зазначає організація.