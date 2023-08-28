Аеропорт Варшави евакуювали через небезпечний багаж

Під час огляду поклажі у пасажира, який їхав з України, виявили гранату та патрони. Аеропорт у столиці Польщі евакуювали.

Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена евакуювали у понеділок, 28 серпня, через чоловіка, який їхав з України і мав при собі гранату та чотири патрони, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє RMF FM, чоловік є громадянином Південно-Африканської Республіки і намагався провезти зброю у ручній поклажі, де її знайшли під час огляду о 15:05 за місцевим часом.

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Через знахідку рух зупинили, а термінал вильоту евакуювали. О 16-й годині ситуація в аеропорту стабілізувалась. Загалом евакуювали близько 400 людей.

Громадянина ПАР затримали. 29 серпня його доставлять у суд.

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