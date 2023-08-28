  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоПольща

Аеропорт Варшави евакуювали через небезпечний багаж

Роман Губа
28 серпня 2023 р.

Під час огляду поклажі у пасажира, який їхав з України, виявили гранату та патрони. Аеропорт у столиці Польщі евакуювали.

https://p.dw.com/p/4VfwF
Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена
Варшавський аеропорт імені Фредерика ШопенаФото: Getty Images/AFP/J. Skarzynski

Варшавський аеропорт  імені Фредерика Шопена евакуювали у понеділок, 28 серпня, через чоловіка, який їхав з України і мав при собі гранату та чотири патрони, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє RMF FM, чоловік є громадянином Південно-Африканської Республіки і намагався провезти зброю у ручній поклажі, де її знайшли під час огляду о 15:05 за місцевим часом.

Читайте також: У Любліні евакуювали 14 тисяч людей через бомбу

Через знахідку рух зупинили, а термінал вильоту евакуювали. О 16-й годині ситуація в аеропорту стабілізувалась. Загалом евакуювали близько 400 людей.

Громадянина ПАР затримали. 29 серпня його доставлять у суд.

Читайте також: У Дюссельдорфі на ніч евакуювали 13 тисяч людей, щоб знешкодити бомбу

Як на борту Boeing 737 евакуювали українців

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

Куртки для ЗСУ: Резніков наполягає, що були закуплені зимові

Конфлікти28 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські військовослужбовці біля Бахмута Донецької області, квітень 2023 року

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

"Армія тримається на дисципліні". Як карають військових

Політика28 серпня 2023 р.
До 80 відсотків покалдів українського вугілля перебувають на окупованих територіях

Українські природні ресурси як здобич Росії

Українські природні ресурси як здобич Росії

Економіка28 серпня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Корупція28 серпня 2023 р.
external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
На головну сторінку