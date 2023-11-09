З Сектора Гази евакуювали вже 89 українців - Зеленський
Станом на вечір четверга, 9 листопада, з Сектора Гази евакуювали 89 громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні до українців.
"Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес", - зазначив він.
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Україна погодила евакуацію 329 людей з Сектора Гази
Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що отримав дозволи на евакуацію з Сектора Гази для 329 українців.
"Думаю, що ми зможемо отримати ще кілька дозволів, але невелику кількість, оскільки переважна більшість наших заявок розглянута ізраїльською стороною і погоджена позитивно", - сказав він в ефірі "Суспільне. Спротив" у четвер.
Корнійчук зауважив, що точна кількість громадян України, які перебувають в регіоні, наразі невідома. За оцінками посольства, це понад 500 людей, а "можливо навіть ще більше".
"Оскільки вони не є на обліку, по-перше. По-друге, зв'язку з ними фактично теж немає. На нас вийшло в цілому близько 370 осіб. На жаль, з частиною цих осіб зв'язок був втрачений, оскільки вони не евакуювалися з півночі (Сектора Гази. - Ред.)", - пояснив посол.
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