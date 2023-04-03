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Звільнення з полону українців, архівне фото
Звільнення з полону українців, архівне фотоФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

З російського полону звільнено ще 12 українців

Степан Смишляєв
2 год. тому

Десятьох військових і двох цивільних звільнено 3 квітня з полону. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нарікають, що РФ звільнила з полону не усіх важкопоранених українців.

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З російського полону на батьківщину повернулися 12 українців, повідомляє у понеділок, 3 квітня, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя", - повідомили у штабі.

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Звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57 окремого стрілецького батальйону.

В штабі зазначили, що 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. "Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресор вирішила відпустити лише п'ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона вважає, що це "демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених і кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених і цивільних заручників".

За даними штабу, з початку широкомасштабного вторгнення РФ з полону звільнено вже 2005 українців.

 

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