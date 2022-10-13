З російського полону повернули ще 20 українських військових

У рамках чергового обміну полоненими з РФ Україні вдалося звільнити ще 20 військових, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 13 жовтня.
Серед них - 14 військовослужбовців Збройних сил, четверо бійці територіальної оборони, один службовець Національної гвардії та один військовослужбовець Військово-Морських сил. Як зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених – солдати, сержанти та один офіцер. Найстаршому – 49 років, наймолодшому – 19.
"Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - зазначив Єрмак.
Наразі звільнені українці проходять медичний огляд. "Усі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Ми повернемо всіх. Інакше не буде", - наголосив глава ОП.
Водночас російське міністерство оборони повідомило про повернення 20 військових РФ.