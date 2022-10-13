З російського полону повернули ще 20 українських військових

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбувся ще один раунд обміну полоненими, під час якого повернули 20 військовослужбовців.

У рамках чергового обміну полоненими з РФ Україні вдалося звільнити ще 20 військових, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у четвер, 13 жовтня.

Серед них - 14 військовослужбовців Збройних сил, четверо бійці територіальної оборони, один службовець Національної гвардії та один військовослужбовець Військово-Морських сил. Як зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених – солдати, сержанти та один офіцер. Найстаршому – 49 років, наймолодшому – 19.

"Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - зазначив Єрмак.

Наразі звільнені українці проходять медичний огляд. "Усі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Ми повернемо всіх. Інакше не буде", - наголосив глава ОП.

Водночас російське міністерство оборони повідомило про повернення 20 військових РФ.

Робота над обміном "всіх на всіх" триває

29 вересня Україна повернула чотирьох морських піхотинців та двох цивільних. Тижнем раніше відбувся найбільш масштабний від 24 лютого обмін полоненими між РФ та Україною, в межах якого звільнили 215 військових, зокрема захисників Маріуполя та бійці полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. За словами очільника Головного управління розвідки українського міністерства оборони Кирило Буданов, на погодження звільнення оборонців Маріуполя знадобилось два місяці.

Крім того, він завірив, що Україна продовжує працювати над звільненням військових з російського полону і веде переговори щодо обміну "всіх на всіх".