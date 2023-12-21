З потяга в РФ зняли хворих дітей з України, дівчинка померла

У Саратовській області РФ з потяга Тюмень-Адлер зняли групу дітей з окупованої Росією території Луганської області України. Одна 12-річна дівчинка знепритомніла в поїзді і померла, ще понад 100 школярів із самопроголошеного утворення "ЛНР" госпіталізували до однієї з лікарень Саратовської області, повідомив у четвер, 21 грудня, очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Facebook.

Очільник Луганської ОВА: Возили на оздоровлення в Тюмень взимку

За даними Лисогора, у більш ніж 30 дітей з цієї групи було підвищення температури. "Всіх їх оглядають, проводять аналізи та намагаються встановити діагноз. Луганські школярі ізольовані від інших. 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли", - написав він. Лисогор повідомив, що група дітей складалася зі 125 школярів, які поверталися у окуповану частину Луганщини із Сибіру, де перебували в дитячому таборі.

"Ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не в Краснодарський край, приміром, а в Тюмень у грудні. У звичайний дитячий табір", - зазначив він.

Своєю чергою губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив у Telegram, що у приблизно 60 дітей виявлені ознаки ГРВІ. "У 15 із них лабораторно підтверджений грип А. Стан у всіх задовільний. Їм надають усю необхідну допомогу. Супроводжуючі дорослі перебувають разом із ними", - повідомив він.

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За словами Бусаргіна, "було ухвалене рішення зустріти групу в Балашові, де була зупинка поїзда, щоб централізовано доставити всіх до інфекційної лікарні Саратова та перевірити на наявність якихось захворювань та, за необхідності, надати допомогу". В ефірі місцевої телерадіокомпанії він заявив, що діти, які не заразилися, продовжили шлях додому.

Мати дівчинки звинуватила у трагедії керівництво табору

Тюменське видання "72.ru" повідомляє, що мати померлої дитини звинуватила в трагедії керівництво табору. В інтерв'ю Telegram-каналу Ural Mash вона повідомила, що її дочка ще з табору розповідала телефоном, що має високу температуру, а також що її та інших дітей ображають вожаті. За словами матері, лікувати дівчинку почали лише після того, як захворіли інші діти, а її помістили до ізолятора. Перед посадкою у поїзд стан дитини був нормальним, але у поїзді знову погіршився, заявила вона. За даними Ural Mash, у шести дітей була висока температура ще перед початком поїздки, але медпункт табору дозволив їм їхати.

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Слідчий комітет РФ повідомив про порушення кримінальної справи за фактом смерті дитини. За його даними, стан дівчинки погіршився увечері 20 грудня. Її смерть зафіксували на території Пензенської області працівники швидкої допомоги, які прибули до поїзда. "Для встановлення точної причини смерті призначена та проводиться судово-медична експертиза", - зазначило російське відомство.