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З порту Одеси вийшло перше з 16 липня судно

Аліна Коломієць
51 хв. тому

Перше судно скористалось тимчасовим гуманітарним коридором, встановленим для цивільних торговельних суден з чорноморських портів України.

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Порт Одеси (архівне фото)
Порт Одеси (архівне фото)Фото: Yulii Zozulia/Avalon/Photoshot/picture alliance

З Одеського порту в середу, 16 серпня, вийшов торговельний контейнеровоз Joseph Schulte (Гонконг). Це перший корабель, який скористався тимчасовим гуманітарним коридором, встановленим для цивільних суден до та з чорноморських морських портів України.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Joseph Schulte стояв у порту "Одеса" з 23 лютого 2022 року. Зараз він уже вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На його борту 2114 контейнерів із понад 30 тисячами тонн вантажу, зокрема продовольства. 

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Тимчасові маршрути почали діяти 8 серпня. Першочергово вони будуть використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. На кораблях будуть встановлені камери та вестиметься трансляція.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту "Одеса" 16 липня в рамках "зернової угоди", що уможливлювала експорт аграрної продукції з України морським шляхом в умовах війни. Після того, як Росія вийшла з угоди, вона почала регулярно атакувати портову інфраструктуру України.  

Світові лідери, в тому числі країн Африки, закликали РФ припинити шантаж продовольством та не перешкоджати експорту української агропродукції.

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Порт Одеси (архівне фото)

З порту Одеси вийшло перше з 16 липня судно

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