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Андрій Єрмак
Глава офісу президента України Андрій ЄрмакФото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/IMAGO
КонфліктиУкраїна

З полону РФ повернули ще шістьох українців - Єрмак

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

У рамках нового обміну полоненими між Україною та РФ звільнили чотирьох морпіхів та двох цивільних, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

https://www.dw.com/uk/z-polonu-rf-povernuli-se-sistoh-ukrainciv-ermak/a-63282446

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися ще шестеро українців - четверо морпіхів та двоє цивільних. Про це у четвер, 29 вересня, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

Це офіцери - Олексій Булахов та Микола Костенко , солдати - Людмила Герасименко та Іван Земляной, а також цивільні - Вікторія Андруша та Яна Майборода . Військові брали участь у боях за Маріуполь, уточнив Єрмак.

"Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо", - написав він у Telegram. 

Відтак у вересні до України з російського полону повернулися 235 людей, зазначив Єрмак.

Україна продовжує роботу над обміном "всіх на всіх"

Напередодні очільник Головного управління розвідки українського міністерства оборони Кирило Буданов завірив, що Україна продовжує працювати над звільненням військових з російського полону і веде переговори щодо обміну "всіх на всіх".

Паралельно, за його словами, йдуть перемовини щодо окремих обмінів - так, на погодження звільнення 21 вересня 205 захисників Маріуполя знадобилось два місяці.   

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін військовополоненими, в рамках якого Україна звільнила 215 військових, серед яких були захисники Маріуполя та бійці полку "Азов". Дві сотні з них  обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. 

За словами віцепрем'єрки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, у полоні росіян перебуває ще дві з половиною тисячі українців

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