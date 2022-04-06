З початку вторгнення ЄС заплатив Росії 35 млрд за енергоносії

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 6 квітня з 00.00 до 15.00 та інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Кількість біженців, які прибувають до ЄС з України, скорочується. Зараз це приблизно 50 тисяч людей на день, тоді як на піку їх було понад 200 тисяч на день, заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Єврокомісії Йлва Йоганссон перед початком засідання глав МВС країн Євросоюзу, повідомляє кореспондент DW. За її словами, на засіданні міністри мають підготувати альтернативні плани на випадок, якщо ситуація в Україні ще погіршиться.

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З початку повномасштабного вторгенння в Україну ЄС заплатив Росії вже 35 мільярдів євро за імпорт енергоносіїв. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, наголосивши, наскільки важливо знизити залежність ЄС від імпорту нафти та газу. За його словами, цього можна досягти за допомогою збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

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У Генасамблеї ООН 7 квітня пройде голосування на пропозицію США виключити Росію з Ради ООН з прав людини. Для призупинення членства країни за грубі та систематичні порушення прав людини потрібно, щоб за цю пропозицію проголосували дві третини зі 193 членів організації.

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Twitter запроваджує нові заходи проти акаунтів членів російського уряду, щоб зменшити вплив офіційної пропаганди в соцмережі. Так, їхні офіційні сторінки більше не будуть з'являтися в рекомендаціях користувачам Twitter у всіх категоріях додатку, включно з пошуковими запитами, йдеться у заяві платформи. "Ми не будемо розширювати або рекомендувати урядові акаунти держав, які обмежують доступ до інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах - незалежно від того, заблокований Twitter у цій країні чи ні", - повідомили у компанії.

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Російські військові використовують мобільні крематорії в Маріуполі для спалювання тіл загиблих мирних мешканців, повідомила Маріупольська міська рада. "В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі", - йдеться у повідомленні міськради в Telegram-каналі.

Зазначається, що збирають та спалюють тіла вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя місцеві колаборанти та терористи "ДНР", а координує їхню роботу самопроголошений "мер"-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

За даними міськради, тиждень тому приблизні оцінки вказували на п'ять тисяч загиблих в Маріуполі, але з огляду на руйнування "жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців". "Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити", - йдеться у повідомленні.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає визнання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) помилок у відносинах із Росією лише "першим кроком". "Для нас важливо, щоб за цими заявами йшли дії. Ці дії відсутні", - сказав Мельник в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk. "Я хотів би, щоб федеральний президент не лише продемонстрував каяття, а й, як глава держави, зажадав від уряду винести уроки з бійні в Бучі, з інших звірств, які зараз переживають в Україні". Це означає, серед іншого, жорсткіші санкції та енергетичне ембарго, наголосив посол. Раніше Штайнмайєр визнав помилки у політиці щодо РФ. Зокрема, невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю РФ" та спробою включити її до загальної архітектури європейської безпеки.

Крім того, 6 квітня Мельник розкритикував колишню німецьку канцлерку Анґелу Меркель, яка проігнорувала запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Бучу, а натомість нині відпочиває у Флоренції. "Звичайно, у Флоренції немає вбитих жінок і дітей, які лежать на вулицях. Але тут так багато культури і мистецтва. Чудово", - написав Мельник на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні Меркель заявила, що вважає правильним те, що виступила проти прийняття України до НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

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Від початку повномасштабної війни РФ в Україні три магістральні газопроводи пошкоджені, дві газорозподільні станції знищені російською армією, на 48 зупинилась робота, а чотири компресорні станції військові РФ захопили. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його даними, на сьогодні 300 тисяч домогосподарств по Україні лишились без газопостачання. Матеріальні збитки компанії вже складають понад сотні мільйонів євро, втім підрахувати точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат в ОГТС України зможуть після завершення війни. Як пояснив Макогон, у фахівців компанії немає фізичного доступу до кількох об'єктів через тривалі бойові дії, зокрема йдеться про пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь Донецької області.

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Фонд енергетичної підтримки України

Міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення, повідомляє сайт українського уряду. Донорами фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії і корпорації. Кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України.

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За 40 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 89 мирних осіб, поранені - 398, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зазначається, що з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів: 44 школи, 26 дитячих садків, один дитячий будинок та 11 адміністративних будівель.

У КМДА додали, що від дій Росії також постраждали: два спортивні об’єкти, п'ять об'єктів соціальної сфери, 17 закладів охорони здоров’я, 10 - культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

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