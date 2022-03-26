З початку війни в Україні загинули 136 дітей - Офіс генпрокурора

Через збройну агресію Російської Федерації від початку війни в Україні загинули 136 дітей, 199 дістали поранень. Такі дані у суботу, 26 березня, поширив Офіс генерального прокурора України.

Найбільше дітей постраждало у Київській області - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях, йдеться в повідомленні.

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Через бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю, додають у відомстві. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Також від російських обстрілів постраждали понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти та бібліотеки, йдеться у повідомленні.

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Відомство зазначає, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Жертви серед цивільних

Станом на 21 березня, згідно з Управління Верховного комісара ООН з прав людини (UNHCR), жертвами серед цивільного населення в Україні з моменту вторгнення сил РФ 24 лютого стали 2421 людина. З них 925 людей загинули, у тому числі 75 дітей, та ще 1496 дістали поранень, у тому числі 99 дітей.

Найбільша кількість жертв внаслідок застосування вибухових снарядів, зокрема, важкої артилерії, систем залпового вогню та ракетних авіаударів, додає UNHCR. Втім, у відомстві зазначають, що фактична кількість жертв "значно більша", так як звіти з районів активних бойових дій доходять із запізненням.