З початку війни в Україні під обстріли РФ потрапили 280 закладів освіти

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Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 10 березня читайте тут.
DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня (час київський).
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10 березня гуманітарними коридорами вивезли майже 40 тисяч українців, а за попередні два дні евакуювали більше 100 тисяч людей, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Але Маріпуоль і Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для початку роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Попри це, я вирішив все одно направити колону вантажівок до Маріуполя з їжею, водою, ліками. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор", - розповів він. Зеленський також нагадав, що війська РФ зруйнували головну будівлю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. "Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати і визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом", - наголосив він. При цьому Зеленський запевнив, що спроби довезти до Маріуполя допомогу продовжаться.
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Український президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки. "Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні. Зеленський застеріг РФ від застосування хімічної зброї в Україні: "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь".
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За 15 днів війни в Україні від бомбардувань та обстрілів військами РФ пошкоджені або зруйновані понад 280 шкіл, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.