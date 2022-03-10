 З початку війни в Україні під обстріли РФ потрапили 280 закладів освіти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

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Новини

З початку війни в Україні під обстріли РФ потрапили 280 закладів освіти

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10 березня гуманітарними коридорами вивезли майже 40 тисяч українців, а за попередні два дні евакуювали більше 100 тисяч людей, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Але Маріпуоль і Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для початку роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Попри це, я вирішив все одно направити колону вантажівок до Маріуполя з їжею, водою, ліками. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор", - розповів він. Зеленський також нагадав, що війська РФ зруйнували головну будівлю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. "Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати і визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом", - наголосив він. При цьому Зеленський запевнив, що спроби довезти до Маріуполя допомогу продовжаться.

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Український президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки. "Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні. Зеленський застеріг РФ від застосування хімічної зброї в Україні: "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь".

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За 15 днів війни в Україні від бомбардувань та обстрілів військами РФ пошкоджені або зруйновані понад 280 шкіл, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.

Дивитись відео 03:01

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