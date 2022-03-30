З початку війни Україну покинули понад 4 мільйони людей - ООН

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців нарахувало понад 4 мільйони біженців з України, близько 6,5 мільйона людей вважають внутрішньо переміщеними особами
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 30 березня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 15.00 (час київський).
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У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна використовує синагогу в Умані, "як пункт збору націоналістів". Про це сказав офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє російська державна інформаційна агенція ТАСС. Російська сторона посилається на "дані отримані від одного з членів єврейської спільноти". На думку російського відомства, об'єкт єврейського культу в Умані наміряно використовується київським націоналістичним режимом у військових цілях, аби у випадку вогневої взаємодії спровокувати конфлікт та політичний тиск єврейських релігійних організацій на Росію".
Об'єднана єврейська громада України спростувала заяви російського міністерства оборони. "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності", - написало об'єднання в телеграм-каналі.
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З початку російського військового вторгнення Україну змушені були покинути 4,019 мільйона людей, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Більше половини з них – 2,34 мільйона– вирушили до Польщі. Загалом, за даними ООН, понад 10 мільйонів українців залишили свій дім через війну, приблизно 6,5 мільйона людей вважаються внутрішньо переміщеними особами.
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Мебельна компанія з Данії Jysk закриє магазини у Росії. До цього вони тимчасово припинили роботу, але 31 березня відкриються для фінального розпродажу.
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав закрити європейські порти для російських кораблів.
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Конференцію зі збирання коштів для біженців з України, які рятуються від війни, проведуть 9 квітня у Варшаві. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Цей захід під назвою Stand Up For Ukraine ініціювали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Ціль кампанії - залучити кошти та інші типи підтримки, аби покрити потреби внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також біженців", - зауважили в Єврокомісії.
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ООН надає продовольство одному мільйону людей в Україні, але припускає, що багато інших людей голодують, а дорослі пропускають приймання їжі, аби забезпечити їжею дітей.
Зокрема Всесвітня продовольча програма доставила 330 тисяч буханок хліба у Харків, а також у зони конфлікту біля Сум та Харкова за допомогою міжвідомчих гуманітарних конвоїв. Очікується, що найближчими днями до України прибудуть нові колони з продовольством.
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Україна веде переговори з Румунією про експорт сільськогосподарською продукції через румунський чорноморський порт Констанца, оскільки через російське вторгнення, українські морські порти заблоковано, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.