 З початку війни Україну покинули понад 4 мільйони людей - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

З початку війни Україну покинули понад 4 мільйони людей - ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців нарахувало понад 4 мільйони біженців з України, близько 6,5 мільйона людей вважають внутрішньо переміщеними особами

Українські біженці на вокзалі в Перемишлі

Українські біженці на вокзалі в Перемишлі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 30 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями середи, 30 березня, з 15.00 (час київський).

 

++15.50++

У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Україна використовує синагогу в Умані, "як пункт збору націоналістів". Про це сказав офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє російська державна інформаційна агенція ТАСС. Російська сторона посилається на "дані отримані від одного з членів єврейської спільноти". На думку російського відомства, об'єкт єврейського культу в Умані наміряно використовується київським націоналістичним режимом у військових цілях, аби у випадку вогневої взаємодії спровокувати конфлікт та політичний тиск єврейських релігійних організацій на Росію".

Об'єднана єврейська громада України спростувала заяви російського міністерства оборони. "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності", - написало об'єднання в телеграм-каналі.


 

++15.40++

З початку російського військового вторгнення Україну змушені були покинути 4,019 мільйона людей, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Більше половини з них – 2,34 мільйона– вирушили до Польщі. Загалом, за даними ООН, понад 10 мільйонів українців залишили свій дім через війну, приблизно 6,5 мільйона людей вважаються внутрішньо переміщеними особами.

++15.35++

Мебельна компанія з Данії Jysk закриє магазини у Росії. До цього вони тимчасово припинили роботу, але 31 березня відкриються для фінального розпродажу.

 

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до норвезького парламенту та закликав закрити європейські порти для російських кораблів.

 

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Конференцію зі збирання коштів для біженців з України, які рятуються від війни, проведуть 9 квітня у Варшаві. Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Цей захід під назвою Stand Up For Ukraine ініціювали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Ціль кампанії - залучити кошти та інші типи підтримки, аби покрити потреби внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також біженців", - зауважили в Єврокомісії.

 

++15.10++

ООН надає продовольство одному мільйону людей в Україні, але припускає, що багато інших людей голодують, а дорослі пропускають приймання їжі, аби забезпечити їжею дітей.

Зокрема Всесвітня продовольча програма доставила 330 тисяч буханок хліба у Харків, а також у зони конфлікту біля Сум та Харкова за допомогою міжвідомчих гуманітарних конвоїв. Очікується, що найближчими днями до України прибудуть нові колони з продовольством.

 

++15.02++

Україна веде переговори з Румунією про експорт сільськогосподарською продукції через румунський чорноморський порт Констанца, оскільки через російське вторгнення, українські морські порти заблоковано, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 

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