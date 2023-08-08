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З початку війни від обстрілів РФ загинули 78 рятувальників

Максим Сидоржевський
18 хв. тому

Росіяни дедалі частіше обстрілюють в Україні працівників Держслужби надзвичайних ситуацій під час ліквідації ними наслідків попередніх обстрілів.

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Українські рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілів стають жертвами повторних ударів
Українські рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілів стають жертвами повторних ударів Фото: Fanny Fascar/DW

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ще 280 дістали поранення, повідомив у вівторок, 8 серпня, представник ДСНС Олександр Хорунжий.

За його словами, російські війська обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції. "При цьому наголошу, що рятувальники не ведуть бойових дій, а виїжджають на порятунок людей, розбір завалів, тому вони захищені міжнародними конвенціями", - цитує Хорунжого агенція "Інтерфакс-Україна".

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Як нагадав Хорунжий, під час повторного обстрілу в Покровську Донецької області напередодні постраждали семеро рятувальників ДСНС і загинув заступник начальника головного управління ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко.

Останнім часом росіяни дедалі частіше використовують практику обстрілів рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілів або ракетних ударів, додав Хорунжий. Також окупанти використовують практику ударів по пожежно-рятувальних підрозділах. За словами представника ДСНС, повторні обстріли з метою заподіяння шкоди рятувальникам здебільшого спостерігаються на Херсонщині, Донеччині та Харківщині.

"Ми фіксуємо, що коли ДСНС прибуває на ліквідацію наслідків обстрілів, росіяни завдають повторних ударів. Не виїжджати ми не можемо, це наша робота. Але ці обстріли - якийсь незрозумілий для нас терористичний метод", - заявив представник ДСНС.

Ракетні удари по Покровську

7 серпня ракетні удари російської армії по Покровську на Донеччині забрали життя сімох людей, ще 88 осіб отримали поранення. Ракетні удари завдані ракетами "Іскандер" з інтервалом приблизно у пів години та у ту ж саму локацію, й друга ракета вдарила вже тоді, коли на місці розпочалися рятувальні роботи.

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Серед загиблих - п'ятеро цивільних, військовий та працівник ДСНС. Серед поранених - 31 працівник поліції, семеро рятувальників і четверо військових. Пошкоджень зазнали 12 багатоповерхівок, адміністративні будівлі прокуратури та пенсійного фонду, будівлі двох кафе, двох магазинів, аптеки, готелю та два цивільні автомобілі.

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

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