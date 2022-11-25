Війна в Україні: Понад 15 тисяч осіб зникли безвісти

275-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада (час київський).

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Сьогодні, напередодні Дня матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада, президент РФ Володимир Путін зустрінеться з матерями солдатів, які воюють в Україні. Як повідомили в Кремлі, на зустріч запрошені матері кадрових військових, контрактників, мобілізованих і добровольців.

++09:14++

Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України

Напередодні візиту до Києва міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі Великобританія анонсувала пакет "практичної" підтримки, яка допоможе Україні пережити зиму.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі Фото: James Manning/empics/picture alliance

Зокрема, Лондон надасть ще 35 машин швидкої допомоги та шість броньованих автомобілів, а три мільйони фунтів стерлінгів направить на відновлення української інфраструктури. "Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни" - цитує заяву Клеверлі британський телеканал Sky News.

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++08:48++

Міністр закордонних справ Великобританії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі прибув до України з неанонсованим візитом. Він опублікував у Twitter своє фото з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

++08:34++

Вночі російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина отримала контузію.

"Пошкоджено житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++08:16++

Парламент Нідерландів назвав Росію спонсором тероризму

Палата представників парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсоркою тероризму. Російська армія "структурно та навмисно" завдає ударів по цивільних цілях в Україні, пояснюється в рішенні від 24 листопада. Його підтримала переважна більшість партій.

Президент РФ Володимир Путін (ілюстративне фото) Фото: Mikhail Metzel/SNA/IMAGO

Вони також закликали до надання Україні максимальної гуманітраної, дипломатичної та військової підтримки. Водночас, за словами міністра закордонних справ Вопке Гукстри, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Міністр додав, що хотів би подивитися, чи є підтримка такої ініціативи в інших країнах Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоби можна було спільно присвоїти Росії цей статус.

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++08:00++

Війська РФ завдали 24 листопада шести ракетних і 14 авіаційних ударів, а також здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і населених пунктах України.

"В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства РФ. У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ за добу відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Діброва Луганської області, а також Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка - Донецької.

Українська авіація, серед іншого, вразила дві позиції російських зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу РФ, склад боєприпасів і станцію розвантаження озброєння та техніки.

++07:44++

Росія вкотре за добу поцілила ракетою у передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написав він у соціальних мережах.

Уночі Старух повідомив, що у передмісті Запоріжжя ракети влучили поруч з лікарнею. У будівлі повибивало вікна. Люди не постраждали.

++07:27++

Понад 15 тисяч людей зникли безвісти з початку війни в Україні

З початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Про це заявив директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей в інтерв'ю агентству Reuters.

При цьому він наголосив, що ця кількість не є точною, оскільки лише в Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч осіб. На його думку, розслідування справ зниклих безвісти в Україні займе роки, навіть після припинення бойових дій.

"Зараз головне - вжити всіх необхідних заходів, щоби забезпечити ідентифікацію якнайбільшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Голлідей.