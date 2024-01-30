У січні РФ випустила по Україні майже тисячу ударних засобів

Лише за місяць 2024 року війська РФ випустили по Україні майже тисячу ракет і дронів, повідомив Володимир Зеленський. Україна потребує міцного повітряного щита, щоб протистояти такому тиску РФ.

З початку 2024 року війська РФ запустили по Україні вже майже тисячу засобів ураження - 330 ракет різних типів та близько 600 безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у дописів в соціальній мережі X у вівторок, 30 січня. За його словами, щоб протистояти такому тиску, Україна потребує міцного повітряного щита, який зараз вона будує із партнерами.

"Ми повинні забезпечити контроль України над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу", - написав він.

Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба, наголосив Зеленський, є головними пріоритетами України.

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В ніч на 30 січня ППО збила 15 з 35 "шахедів"

Лише в ніч на вівторок, 30 січня , війська РФвипустили по Україні 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136. 15 з них сили протиповітряної оборони (ППО) збито у межах восьми областей: Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської.

Крім того, війська РФ також атакували Донеччину двома модифікованими зенітними керованими ракетами С-300. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін зранку 30 січня повідомив, що війська РФ поцілили ракетою в прибудову до готелю у Мирнограді, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

У Київській області внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа на території одного з підприємств. В Уманському районі Черкаської області "шахед" влучив по закинутій споруді.

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У Харківській області шість дронів били по місту Зміїв у Чугуївському районі, пошкоджень зазнали цивільне підприємство та приватні житлові будинки, двоє чоловіків були поранені. У Криворізькому районі Дніпропетровської області безпілотник поцілив по цивільній інфраструктурі. У Миколаївській області внаслідок падіння уламків збитого дрона зайнявся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Водія авто госпіталізували з черепно-мозковою травмою.