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З Одеси до Туреччини вийшли ще два судна - Кубраков

Олександр Куницький
1 вересня 2023 р.

На їхніх бортах - чавун і залізорудний концентрат. Балкери стояли в "Південному" і були заблоковані через війну.

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Порт Одеси (архівне фото)
Одеський портФото: Yulii Zozulia/Avalon/Photoshot/picture alliance

Два судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських  морських портів України. Про вихід з порту "Південний" балкерів Anna-Theresa під прапором Ліберії та Ocean Courtesy під прапором Маршаллових островів у п'ятницю, 1 вересня, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судна рухаються встановленим коридором в напрямку турецького Босфору, на їхньому борту - 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкери перебували в порту "Південний" до почтаку війни Росії проти України і відтоді були там заблоковані.

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Установлений навігаційним дорученням військово-морськими силами Збройних сил України коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на час повномасштабного вторгнення РФ, зауважив Кубраков.

За його словами, з 15 серпня тимчасовим коридором скористаися уже чотири судна. Першими були контейнеровоз Joseph Schulte та балкер Primus, які залишили українській порти 16 та 27 серпня відповідно.

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