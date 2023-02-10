З ночі війська РФ випустили по Україні 71 ракету (онлайн)

ППО та інші підрозділи Сил оборони України знищили 61 російську крилату ракету та п'ять дронів-камікадзе "Shahed", повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Новини дня.

25 хв. тому 25 хв. тому

25 хв. тому 25 хв. тому

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 10 лютого.

++14:10++

10 лютого війська РФ атакували Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Також ракетна атака завдавалася з кораблів у Чорному морі крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 11.30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в тому числі і нічні пуски). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

++13:50++

Під час сьогоднішнього масованого удару війська РФ випустили по Україні понад 50 крилатих ракет, більшість з яких була збита силами української ППО. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди енергетиці. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - написав він у Telegram.

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++13:20++

На території України знову оголошена повітряна тривога. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила в Telegram про зліт трьох російських МіГ-31К.

++13:10++

Україна повернула тіла 61 загиблого військового, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Україні вдалося повернути рідним тіла 888 військових, йдеться у повідомленні.

++12:45++

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова збільшилась до восьми людей, повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

++12:20++

За інформацією сил ППО, під час російської атаки над Києвом збили 10 ракет, овідомив мер міста Віталій Кличко.

"Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж", - написав він у Telegram.

++12:15++

Сили протиповітряної оборони збили 13 російських ракет над Одеської областю, повідомив в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. "Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет", - зазначив він.

++12:05++

В більшості регіонів України оголосили відбій повітряної тривоги. Незебпека повітряних ударів зберігається в Луганській області і Криму.

++12:00++

Внаслідок російської атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Хмельницькій області, зайнялася пожежа, яка вже ліквідована. Постраждалих немає, повідомив в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над областю одну ракету і дрон-камікадзе "Shahed"

++11:55++

НЕК "Укренерго" повідомила про влучання в декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах України внаслідок чергової ракетної атаки РФ. В деяких областях - перебої з електропостачанням.

"Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення, повідомили в компанії.

++11:40++

Дві ракети "Калібр" залітали у повітряний простір Молдови та Румунії

10 лютого о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після цього вони знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ракети були запущені з акваторії Чорного моря, зазначається у повідомленні.

++11:30++

Через знеструмлення окремих ділянок залізниці з 65 рейсів по Україні три затримуються на понад півгодини, ще п'ять - на п'ять хвилин і більше, повідомляється в Telegram "Укрзалізниці".

Пасажирів рейсу 712/711 сполученням Київ-Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ 722 в напрямку Харкова також продовжить шлях на тепловій тязі. "Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова, відповідно, очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково", - зазначили в компанії.

Ситуація на всіх вокзалах країни залишається контрольованою, є резервне енергопостачання, зазначили в компанії.

++11:15++

В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

++11:00++

За попередніми даними, у Харківському районі семеро людей зазнали поранень внаслідок останнього удару військ РФ, який стався близько 10:30 ранку. Двоє з них у важкому стані, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++10:55++

У Хмельницькому пролунав вибух. У місті можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами, повідомив мер Олександр Симчишин.

Триває атака на Запоріжжя, у місті зафіксовано два "прильоти", повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У Львівській та Івано-Франківській областях працює ППО, повідомляють очільники ОВА.

Протиповітряна оборон також працює і у Вінниці, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

++10:45++

В Голосіївському районі Києва уламки ракети пошкодили дах приватного будинку та авто, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у Telegram.

++10:20++

Орієнтовно о 10 ранку війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він у Telegram.

++10:13++

У Києві та в області працює ППО, повідомляють КМВА та обласна ОВА.

++09:30++

Близько 8.30 ранку війська РФ здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, підтверджують в міністерстві оборони України. У відомстві закликають українців перебувати в укриттях.

++09:25++

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили п'ять з семи дронів "Shahed-136" і п'ять з шести ракет "Калібр", випущених вночі російськими військами по території України, повідомив в ефірі каналу "Ми - Україна" речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Почалася атака з дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували дрони зі східного узбережжя Азовського моря, зокрема. Цих БПЛА було сім, п'ять "шахедів" знищено протиповітряною обороною. Також ворог атакував ракетами типу "Калібр" із фрегату у Чорному морі. Із шести "Калібрів" п'ять було теж знищено протиповітряною обороною", - розповів він.

Також війська РФ завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського Бєлгорода і окупованого Токмака на Запоріжжі, додають в міністерстві оборони України.

"По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні відомства у Telegram.

++09:00++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомила компанія "ДТЕК".

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

++08:50++

Вночі війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе "Shahed". Головною метою цього запуску була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів. Про це попереджає очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. За атаками дронами слідував запуск ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, зазначив він.

"Наразі ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав Попко у Telegram.

Наразі на всій території України оголошена повітряна тривога. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про зафіксовані пуски ракет. "В повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою", - написав він у Telegram.

Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram повідомила про зліт з аеродрому Мачулищі російського МіГ-31К.

++08:40++

Російські війська в ніч на п'ятницю, 10 лютого, завдали низки ударів по населених пунктах Дніпропетровської і Хмельницької області, Харкову і Запоріжжю з використанням ракет і дронів-камікадзе "Shahed". Під удари потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.

++08:30++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++08:00++

Війська РФ вивели у Чорне море три ракетоносії, зокрема, і один підводний. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один з яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони. За цим, враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні командування в Facebook.

Сили ОК "Південь" вночі збили два дрони на Кіровоградському і Вінницькому напрямках, зазначається у повідомленні командування.

++07:25++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Вони активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби війська РФ завдали 52 авіаційних та шести ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також - здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей, йдеться у повідомленні. В генштабі наголошують, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім того, у генштабі фіксують, що російські окупаційні сили продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. "Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам", - йдеться у повідомленні.

З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області були привезені найманці ПВК "Вагнер" з числа завербованих ув’язнених, також повідомляють у генштабі ЗСУ.