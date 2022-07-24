 З моря біля берегів Лівії врятували понад тисячу мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2022

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Новини

З моря біля берегів Лівії врятували понад тисячу мігрантів

Під час рятувальних операцій у Середземному морі врятували понад тисячу мігрантів, а також знайшли п'ять тіл загиблих.

Німецьке рятувальне судно Sea-Watch 3

Німецьке рятувальне судно Sea-Watch 3

Італійські кораблі у неділю, 24 липня, знайшли п'ять тіл загиблих та врятували 674 людини на рибальському човні, що дрейфував у Середземному морі біля берегів Лівії, повідомляє AP. Напередодні благодійні організації повідомили про ще понад півтисячі врятованих мігрантів.

Деяких уцілілих довелось виловлювати з води

Рятувальну операцію біля узбережжя італійської Калабрії проводило торгове судно ВМФ Італії, три патрульних катери берегової охорони та катер фінансової поліції. Деяких уцілілих довелось виловлювати з води. Усіх врятованих доставили у порти Калабрії та Сицилії.

У береговій охороні заявили, що це не перша рятувальна операція за останні дні в італійській рятувально-пошуковій зоні. Під час однієї з них доводилось залучати гелікоптер. 

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Екіпаж Sea-Watch 3 допомагає мігрантам пересісти на борт рятувальної шлюпки

Екіпаж Sea-Watch 3 допомагає мігрантам пересісти на борт рятувальної шлюпки

Допомога благодійних організацій

Німецька благодійна організація Sea-Watch повідомила, що врятувала 444 мігранти, які намагалися перетнути Середземне море на переповнених човнах контрабандистів. Рятувальне судно Sea-Watch 3 здійснило 5 рейсів за 24 години. У благодійній організації повідомили, що серед урятованих була вагітна жінка та чоловік, що отримав сильні опіки.

Інша благодійна організація SOS Mediterranee повідомила, що її корабель Ocean Viking врятував у берегів Лівії 87 людей, серед яких 57 неповнолітніх без супроводу дорослих. Як повідомили рятівники, ніхто з мігрантів не мав рятувальних жилетів.

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Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Середземне море, аби потрапити в Європу. Для їхнього перевезення часто використовують непридатні дерев'яні або гумові човни. За даними міністерства внутрішніх справ Італії, з 1 січня по 22 липня до Італії прибуло 34 тисячі мігрантів у порівнянні з 25 500 за той самий період 2021 року та 10 900 у 2020 році.

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Біля берегів Італії врятували 10 тисяч мігрантів (05.10.2016)

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