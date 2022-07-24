З моря біля берегів Лівії врятували понад тисячу мігрантів

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Під час рятувальних операцій у Середземному морі врятували понад тисячу мігрантів, а також знайшли п'ять тіл загиблих.
Італійські кораблі у неділю, 24 липня, знайшли п'ять тіл загиблих та врятували 674 людини на рибальському човні, що дрейфував у Середземному морі біля берегів Лівії, повідомляє AP. Напередодні благодійні організації повідомили про ще понад півтисячі врятованих мігрантів.
Рятувальну операцію біля узбережжя італійської Калабрії проводило торгове судно ВМФ Італії, три патрульних катери берегової охорони та катер фінансової поліції. Деяких уцілілих довелось виловлювати з води. Усіх врятованих доставили у порти Калабрії та Сицилії.
У береговій охороні заявили, що це не перша рятувальна операція за останні дні в італійській рятувально-пошуковій зоні. Під час однієї з них доводилось залучати гелікоптер.
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Німецька благодійна організація Sea-Watch повідомила, що врятувала 444 мігранти, які намагалися перетнути Середземне море на переповнених човнах контрабандистів. Рятувальне судно Sea-Watch 3 здійснило 5 рейсів за 24 години. У благодійній організації повідомили, що серед урятованих була вагітна жінка та чоловік, що отримав сильні опіки.
Інша благодійна організація SOS Mediterranee повідомила, що її корабель Ocean Viking врятував у берегів Лівії 87 людей, серед яких 57 неповнолітніх без супроводу дорослих. Як повідомили рятівники, ніхто з мігрантів не мав рятувальних жилетів.
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Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Середземне море, аби потрапити в Європу. Для їхнього перевезення часто використовують непридатні дерев'яні або гумові човни. За даними міністерства внутрішніх справ Італії, з 1 січня по 22 липня до Італії прибуло 34 тисячі мігрантів у порівнянні з 25 500 за той самий період 2021 року та 10 900 у 2020 році.
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