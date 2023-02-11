З Литви в Україну прибули зенітні установки L-70 (онлайн)

З Литви в Україну прибула партія зенітних установок L-70 та боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Партія відправлених з Литви зентіних установок L-70 та боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибули в Україну", - написав він у Twitter, додавши фото.
++11:36++
Вночі війська РФ скинули чотири авіабомби на Зміїний - ОК "Південь"
Протягом минулої ночі війська РФ двічі атакували авіацією Одеську область. Зокрема, завдали удару по критичній інфраструктурі прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям ракетами повітряного базування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ у Facebook.
Окрім того, з двох Су-24М військові РФ скинули чотири авіабомби на острів Зміїний. Ще три протикорабельні ракети "Онікс", які війська РФ випустили з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму, влучили у прибережну зону. Жертв і постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у командуванні.
Як зазначається у відповідному повідомленні на сайті українського уряду, виділені USAID гроші будуть використані для захисту від кібератак, зокрема, енергетичної, телекомунікаційної та систем зберігання даних.
++10:25++
Розвідка уряду Канади спростувала чергові заяви Росії, які не відповідають дійсності. Зокрема, в Росії заявили, що нестача боєприпасів нібито призведе до того, що до кінця березня Збройні сили України "розпадуться".
Водночас Росія сама зіткнулася з нестачею боєприпасів і була змушена звернутися до своїх небагатьох іноземних партнерів, щоб забезпечити поставки деяких з них, зазначають у розвідці. "Російські зусилля з дезінформації часто проєктують російські оперативні труднощі на українську сторону, і їхні війська в Україні, швидше за все, зараз стикаються з власними проблемами забезпечення", - йдеться у повідомленні.
У розвідці уряду Канади також наголошують, що українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, зокрема в районі Бахмута і Вугледара.
++09:50++
Британська розвідка: керівництво РФ стоїть перед вибором - виснажувати сили, згортати задачі чи провести ще мобілізацію
Військова розвідка Великобританії проаналізувала заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що приватна військова компанія припинила вербувати ув'язнених для участі у війні проти України. У розвідці зазначають, що дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про падіння темпів набору ув’язнених з грудня 2022 року. "Новини про суворі реалії ПВК "Вагнера" в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість волонтерів", - йдеться в аналізі британської розвідки, який публікується в Twitter міністерства оборони країни.
Ключовим фактором припинення роботи схеми, ймовірно, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер". Регулярні російські військові, ймовірно, тепер також залучили переважну більшість резервістів, призваних за "частковою мобілізацією", йдеться у аналізі.
"Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати задачі, або провести подальшу форму мобілізації", - вважають у британській розвідці.
++09:10++
Увечері 10 лютого Сили оборони України знищили 20 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", якими війська РФ атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.
Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря, повідомили у командуванні.
++08:10++
Під атаку дронами, яку війська РФ здійснили пізно ввечері вчора, потрапили об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали", - написав він у Telegram.
Також під удар потрапив Нікопольський район, там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники, минулося без жертв, повідомив Лукашук.
Внаслідок цих нічних атак є руйнування, масштаби уточнюються, додав він.
++07:40++
Ввечері 10 лютого війська РФ здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури південних регіонів України. Один з 12 запущених дронів-камікадзе влучив в і раніше уражений об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.
Інші безпілотники були збиті силами і засобами української ППО. "П'ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.
Протягом минулої доби війська РФ випустили 106 ракет по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час атаки були застосовані 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищила українська ППО. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Крім того, війська РФ завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збила ППО. Також - здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у генштабі, наголошуючи, що загроза нових ударів залишається високою.
Окрім того, війська РФ продовжують наступальні дії на пяти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. "Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - повідомляють у генштабі ЗСУ.
Військові ЗСУ на Донбасі про наступ росіян та озброєння