З Литви в Україну прибули зенітні установки L-70 (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 11 лютого.

++12:30++

З Литви в Україну прибула партія зенітних установок L-70 та боєприпаси. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Партія відправлених з Литви зентіних установок L-70 та боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибули в Україну", - написав він у Twitter, додавши фото.

++11:36++

Вночі війська РФ скинули чотири авіабомби на Зміїний - ОК "Південь"

Протягом минулої ночі війська РФ двічі атакували авіацією Одеську область. Зокрема, завдали удару по критичній інфраструктурі прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров’ям ракетами повітряного базування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ у Facebook.

Окрім того, з двох Су-24М військові РФ скинули чотири авіабомби на острів Зміїний. Ще три протикорабельні ракети "Онікс", які війська РФ випустили з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму, влучили у прибережну зону. Жертв і постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у командуванні.

++11:00++

USAID виділяє 60 мільйонів доларів на посилення кібербезпеки України, що допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак. Про це оголосили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та заступниця голови Ангенції США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман.

Як зазначається у відповідному повідомленні на сайті українського уряду, виділені USAID гроші будуть використані для захисту від кібератак, зокрема, енергетичної, телекомунікаційної та систем зберігання даних.

++10:25++

Розвідка уряду Канади спростувала чергові заяви Росії, які не відповідають дійсності. Зокрема, в Росії заявили, що нестача боєприпасів нібито призведе до того, що до кінця березня Збройні сили України "розпадуться".

Водночас Росія сама зіткнулася з нестачею боєприпасів і була змушена звернутися до своїх небагатьох іноземних партнерів, щоб забезпечити поставки деяких з них, зазначають у розвідці. "Російські зусилля з дезінформації часто проєктують російські оперативні труднощі на українську сторону, і їхні війська в Україні, швидше за все, зараз стикаються з власними проблемами забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці уряду Канади також наголошують, що українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, зокрема в районі Бахмута і Вугледара.

++09:50++

Британська розвідка: керівництво РФ стоїть перед вибором - виснажувати сили, згортати задачі чи провести ще мобілізацію

Військова розвідка Великобританії проаналізувала заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що приватна військова компанія припинила вербувати ув'язнених для участі у війні проти України. У розвідці зазначають, що дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про падіння темпів набору ув’язнених з грудня 2022 року. "Новини про суворі реалії ПВК "Вагнера" в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість волонтерів", - йдеться в аналізі британської розвідки, який публікується в Twitter міністерства оборони країни.

Ключовим фактором припинення роботи схеми, ймовірно, є посилення прямого суперництва між міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер". Регулярні російські військові, ймовірно, тепер також залучили переважну більшість резервістів, призваних за "частковою мобілізацією", йдеться у аналізі.

"Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати задачі, або провести подальшу форму мобілізації", - вважають у британській розвідці.

++09:10++

Увечері 10 лютого Сили оборони України знищили 20 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", якими війська РФ атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря, повідомили у командуванні.

++08:10++

Під атаку дронами, яку війська РФ здійснили пізно ввечері вчора, потрапили об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали", - написав він у Telegram.

Також під удар потрапив Нікопольський район, там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники, минулося без жертв, повідомив Лукашук.

Внаслідок цих нічних атак є руйнування, масштаби уточнюються, додав він.

++07:40++

Ввечері 10 лютого війська РФ здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури південних регіонів України. Один з 12 запущених дронів-камікадзе влучив в і раніше уражений об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Інші безпілотники були збиті силами і засобами української ППО. "П'ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

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++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ випустили 106 ракет по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час атаки були застосовані 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищила українська ППО. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Крім того, війська РФ завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збила ППО. Також - здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у генштабі, наголошуючи, що загроза нових ударів залишається високою.

Окрім того, війська РФ продовжують наступальні дії на пяти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. "Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - повідомляють у генштабі ЗСУ.