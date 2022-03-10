З Києва виїхало два мільйони жителів - Кличко

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.



Хроніки 24 лютого - першої половини дня 10 березня читайте тут.



DW стежить за подіями середи, 10 березня, з 14.00 (час київський)



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Студентів 26 країн світу евакуйовано потягом до Польщі, повідомляє Державна прикордонна служба України. За її інформацією, прикордонники оформили потяг Львів - Перемишль, яким виїхали з України до Польщі 768 іноземців. У повідомленні не зазначено, скільки серед них студентів. Ідеться про громадян Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії.

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Уряд Берліна називає розміщення українських біженців найбільшим викликом для німецької столиці. Тому було вирішено відкрити центр прибуття і розподілу новоприбулих втікачів від війни в Україні в колишньому аеропорту "Теґель". Крім того, розглядається можливість залучення для цих самих цілей колишнього аеропорту "Темпельгоф" та експоцентру, повідомила бургомістерка міста Франциска Ґіффай. За її словами, днями мають з'явитися ще п'ять центрів розміщення біженців з України на загалом 2000 місць.

++16.03++

Німецький модний бренд Hugo Boss закриє свої торгові точки у Росії, а також зупинить там онлайн-продажі у цій країні. Водночас бренд продовжуватиме платити зарплати двом сотням своїх російських співробітників. Іще одна німецька фірма - найбільша у світі туристична компанія TUI - відкликала права на бренд у TUI Росія. TUI Group з 2021 року не мала акцій TUI Росія, але російська компанія мала права на використання цієї назви в Росії, Білорусі, Україні, Казахстані та Узбекистані.

++15.41++

Українські вчителі та викладачі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця в умовах дистанційної роботи. "Педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть здійснювати педагогічну діяльність, перебуваючи за межами України", - написав він у Facebook.

++15.30++

Президент України Зеленський підписав закон, який дозволяє примусово вилучати власність РФ та її резидентів. "Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та українського народу", - ідеться у тексті закону. Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ ухвалюється РНБО та вводиться в дію указом президента.

++15.24++

Володимир Зеленський доручив українському уряду розробити програму відновлення міст. "Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку", - сказав він у відеозверненні. "Чернігів і Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі міста, в які приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення", - заявив він, додавши: "Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста!"

++15.21++

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що на зустрічі в Анталії глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні. Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.

++15.10++

Український президент Володимир Зеленський заявив про намір України наполягати на застосуванні санкцій та притягненні до відповідальності російських пропагандистів за перекручування інформації про війну. "Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви відповідатимете так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб, ми зробимо все, щоб конфіскували її скрізь, де б вона не була", - заявив Зеленський.

++14.50++

Росія змінила тактику і перейшла до "сирійського варіанту" - оточення та терору міст, вважає радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. "Після вчорашнього удару російської авіації по пологовому будинку №2 у Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику і, не в змозі завдати поразки нашим Збройним силам та іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого сирійського варіанту, тобто оточення і терору великих і маленьких міст для того, щоб заподіяти більше страждань та (чинити) якнайсильніший психологічний вплив на наше цивільне населення", - сказав він.

++14.30++

Вступ України до Євросоюзу не є "темою завтрашнього дня", заявив держсекретар з питань Європи при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон. "Це займе ще певний час", - зазначив він, коментуючи заявку Києва на вступ до ЄС.

++14.21++

В українській столиці залишилося приблизно два мільйони киян, виїхав кожен другий, повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, наразі Київ перетворився на фортецю. "Кожна вулиця, кожен будинок... зміцнюються, територіальна оборона приєднується. Навіть люди, які у своєму житті ніколи не мали наміру змінювати одяг, нині вони в уніформі з автоматами в руках. Це і музиканти, і актори, представники різних професій", - зазначив Кличко.