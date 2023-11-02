З Куп'янщини примусово евакуюватимуть родини з дітьми

Через посилення обстрілів з боку Росії примусову евакуацію сімей з дітьми проведуть з кількох громад Куп'янського району, повідомили в Харківській ОВА. Нині там перебувають 275 дітей.

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення підтримав у четвер, 2 листопада, ухвалене раніше рішення про проведення примусової евакуації сімей з дітьми з територій громад Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Попереднє рішення про таку евакуацію було ухвалене Радою оборони Харківської області. Зокрема, евакуації підлягають сім'ї з дітьми з с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. На момент розгляду цього питання на Раді оборони області в цих населених пунктах перебувало 275 дітей", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Крім того, за даними Синєгубова, впродовж останніх днів звідти виїхали 89 дітей. "Вдячні усім, хто відповідально поставився до життя дітей та зголосився евакуюватися. Закликаємо усі сім'ї з дітьми, що залишаються в небезпечних громадах, якнайшвидше виїхати. Адже фіксуємо посилення ворожих обстрілів", - додав чиновник.

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Синєгубов також запевнив, що всі евакуйовані сім'ї "отримають тимчасове житло та матимуть підтримку від міжнародних гуманітарних організацій".

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Нагадаємо, останнім часом російські війська посили наступальні дії на Куп'янському напрямку, що призвело до значно інтенсивніших обстрілів території прифронтових громад.

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