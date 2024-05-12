З Харківщини за два дні евакуювали понад 4 тисячі цивільних

За дві доби після початку наступу окупаційних російських військ з населених пунктів Харківської області евакуювали понад 4000 цивільних.

З населених пунктів Харківщини за дві доби від початку наступу окупаційних військ РФ евакуювали понад чотири тисячі цивільних. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов зранку в неділю, 12 травня.

Евакуація відбувається силами ОВА, місцевих адміністрацій, координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Усіх, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, - забезпечуємо. 70 відсотків евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів і близьких. Так само надаємо гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу", - пише Синєгубов у Telegram.

За його словами, в області розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. "За потреби цю цифру будемо збільшувати. Є чіткі домовленості з "Укрзалізницею": у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямкам", - запевняє глава ОВА.

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Війська РФ ідуть у наступ на Харківщині

10 травня у міністерстві оборони України повідомили, що російські війська о 5 ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехніки. Того ж дня почалася евакуація з міста Вовчанськ і навколишніх населених пунктів Харківщини.

Ввечері 11 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що оборонні операції тривають в районі прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка.

У ніч на 12 травня український OSINT-проєкт DeepState заявив: "Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника в Іванівському та околицях".

Зранку 12 травня головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський написав: "Обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження".

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