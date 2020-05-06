З "Азовсталі" евакуйовано всіх жінок, дітей і літніх людей - Верещук

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку за першу половину суботи, 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи (час київський).

++19.25++

З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Про це повідомляє у Telegram-каналі віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала вона.

++19.20++

Українські військові звільнили від російських окупантів село Циркуни на Харківщині. Про це у вечірньому зведенні у суботу повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. У цьому регіоні росіяни посилюють свої угруповання, щоб не допустити просування українських військ до державного кордону. У Запорізькій області ЗСУ завдали удару по російських позиціях у населеному пункті Пологи, змусивши російських військових позиції залишити. Росіяни продовжують штурм "Азовсталі" у Маріуполі, застосовуючи артилерію та танки, додають у Генштабі. Також повідомляється про продовження російських обстрілів населених пунктів на півдні та сході країни та збереження загрози ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

++18.33++

Кожен українець та українка, права яких було порушено через російське вторгнення, заслуговують на правосуддя. Про це заявила комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович після чотириденного візиту до Києва, повідомляє інформагентство dpa. У своїй заяві Міятович наголосила, що права людини повинні поважатися і під час війни, а самі цивільні та цивільні об'єкти не можуть бути мішенями у війні. "Полонені військові та ті, хто здався, поранені та хворі - всі заслуговують на справедливе та людське ставлення до себе", - додала вона й закликала до розширення гуманітарної допомоги українцям та підтримки у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних в Україні.

++18.15++

Російські окупанти випустили у суботу шість ракет по Одесі, повідомляє міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь". Чотири з них влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів. Вибуховою хвилею було пошкоджено багатоповерхівки поряд. Ще дві ракети завдали повторного удару по пошкодженій раніше злітно-посадковій смузі та місцю управління польотами Одеського аеропорту. Постраждалих немає, йдеться у повідомленні.

++18.00++

Перша леді США Джилл Байден разом з першою леді Румунії Кармен Йоганніс зустрілася з українськими біженцями у Бухаресті, повідомляє CNN. Вони відвідали школу, де поспілкувалася з українськими та румунськими педагогами, українськими матерями та дітьми. За словами першої леді США, зустріч вийшла емоційною. Джилл Байден також відвідала посольство США у Бухаресті, де обговорила надання підтримки українським біженцям.

++17.27++

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області розпочато процеси оформлення паспортів так званої "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій, повідомила уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова. "Люди, яких позбавили будинків, майна і грошей, змушені погоджуватися на такі умови, адже це дає змогу отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу. Представники окупантів проводять із громадянами так звані "профілактичні бесіди", під час яких повідомляють, що у разі відмови набуття громадянства так званої "ЛНР" вони позбудуться будь-яких засобів для існування, і до них будуть застосовані репресивні заходи", - написала омбудсмен у Facebook у суботу.

Денісова наголосила, що насильницька паспортизація є незаконною і не визнається в Україні, суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни. "Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - зазначила омбудсменка.

++17.07++

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається "перекрутити історію" на тлі святкування закінчення Другої світової війни, щоб "виправдати його неспровоковану та брутальну війну проти України". "Оскільки війна знову лютує в Європі, ми повинні збільшити нашу рішучість протистояти тим, хто прагне маніпулювати історичною пам'яттю з метою просування своїх власних амбіцій", - йдеться у заяві Блінкена, присвяченій 77-й річниці перемоги над нацизмом, цитує dpa. "Оскільки ми відзначаємо завершення Другої світової війни у Європі, ми маємо святий обов'язок перед полеглими: говорити правду про минуле та підтримувати усіх у наші дні, хто відстоює свободу", - додав Блінкен.

++16.25++

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності усунення черг на АЗС, що виникли у різних регіонах країни через дефіцит пального. Про це президент України заявив під час наради з актуальних питань діяльності виконавчої влади за участю керівника офісу президента Андрія Єрмака, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та членів уряду, повідомляє Офіс президента у суботу. Як пояснила перший віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, у взаємодії з міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні "зеленого коридору" в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

++16.16++

Президент РФ Володимир Путін наказав перекинути війська з Сирії в Україну, щоб прискорити захоплення Донбасу, повідомляє джерело видання The Moscow Times. Загальна чисельність російської армії у Сирії становить 63 тисячі військових, з яких майже половина - офіцери.

++16.02++

У Сумській області території Миропільської та Хотинської громад у суботу вдень з повітря обстріляла російська авіація, поранений військовослужбовець Держприкордонслужби, повідомив голова обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький. "Це сталося сьогодні, 7 травня, близько 13:00 ракетами "повітря - земля". Унаслідок обстрілу поранений військовослужбовець Державної прикордонної служби України", - повідомив він у Telegram.

++15.48++

У сенаті Берліна у суботу пояснили, що демонстрування української державної символіки у місті 8-9 травня загалом буде дозволено, а оголошені раніше обмеження стосуватимуться лише 15 меморіальних місць у німецькій столиці. У цих місцях буде заборонено демонструвати будь-які прапори чи військову символіку. Під ці правила, утім, не підпадатимуть ветерани Другої світової війни та дипломатичні делегації, додали у сенаті Берліна, пише агенція epd. Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував обмеження на використання української символіки під час заходів у Берліні з нагоди роковин завершення Другої світової війни.

Берлін засуджує атаки РФ на сільське господарство України

++15.40++

Міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір (Cem Özdemir) рішуче засудив цілеспрямовані атаки на сільське господарство України із боку російських сил. Президент РФ Володимир Путін безцеремонно використовує запаси пшениці України, заявив він в інтерв'ю dpa. Українські фермери змушені продавати запаси за сміховинними цінами або російські військові просто їх забирають, зазначив Ездемір. "У правовій державі це, до речі, позначається трьома словами: вимагання, крадіжка та грабіж", - наголосив він.

За словами німецького міністра, йому відомо про повідомлення зі східних регіонів України щодо приведення економічних структур окупованих районів до російських норм. Зокрема, фермерам доводиться здавати заяви про своє майно або реєструватися згідно із російським законодавством, зазначив Ездемір. Ситуація в Україні обговорюватиметься в рамках головування Німеччини у G7 на зустрічі міністрів сільського господарства у Штутгарті наступного тижня, повідомив він.

++15.20++

Тайвань посилив експортний контроль за поставками до Білорусі високотехнологічних товарів, повідомляє інформагентство "Інтерфакс". Під експортні обмеження потрапили 57 товарів, серед яких телекомунікаційне обладнання, процесори, чіпи пам'яті, а також обладнання для виробництва напівпровідників. Починаючи з 6 травня компаніям заборонено експортувати ці товари до Білорусі та Росії без спеціального дозволу мінекономіки або бюро міжнародної торгівлі Тайваню.

++15:10++

Російський десантний корабель проєкту "Серна" знищено за допомогою ударного безпілотного літального апарата біля берегів окупованого острова Зміїний, повідомляється в Twitter-акаунті міністерства оборони України в суботу. "Український Bayraktar TB2 знищив ще один російський корабель. Цього разу десантний корабель проекту "Серна". Традиційний парад Чорноморського флоту Росії 9 травня цього року пройде неподалік Зміїного острова - на дні моря", - йдеться в повідомленні. У міноборони також опублікували відео удару по судну.

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