З "Азовсталі" евакуйовано 55 осіб - ЗМІ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 1 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 1 травня (час київський).

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Міністерство закордонних справ Данії у понеділок, 2 травня, викликає посла РФ для надання пояснень щодо порушення російським літаком повітряного простору країни. "Це (порушення повітряного простору - Ред.) абсолютно неприпустимо та викликає особливе занепокоєння за поточної ситуації", - заявив міністр закордонних справ королівства Єппе Кофод. Російський Ан-30 вночі у п'ятницю пролітав над данським островом Борнгольм. У Швеції напередодні також заявляли про те, що російський літак-розвідник Ан-30 у п'ятницю несанкціоновано порушив шведський повітряний простір. Шведські сили вели спостереження та фотофіксацію, додали у Стокгольмі. Як відомо, уряди Швеції та Фінляндії розглядають можливість набуття членства у НАТО. Росія погрожує цим країнам заходами у разі приєднання до альянсу.

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У Польщі у неділю стартували військові навчання за участю сил НАТО, повідомляє інформагенція AP. До спільних маневрів долучилися тисячі військових НАТО, йдеться у повідомленні. Це регулярні навчання, головна задача яких полягає у посиленні оборони східного флангу НАТО. Утім через війну Росії проти Україні, польські військові виступили з проханням до населення не оприлюднювати інформацію та не поширювати фото колон техніки, що пересуватимуться польськими містами протягом наступних кількох тижнів. "Безрозсудна поведінка може зашкодити безпеці альянсу. Будемо свідомими загрозам!", - йдеться у заяві. Очікується, що у навчаннях візьме участь близько 18 тисяч військових з понад 20 країн. Навчання пройдуть у Польщі та ще у вісьмох країнах НАТО.

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Ще 14 людей були евакуйовані з "Азовсталі" і прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у Донецькій області. Про це повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на власного фотокореспондента на місці подій. Раніше у неділю, 1 травня, агенція повідомляла про прибуття 40 цивільних осіб, яких було евакуйовано з території заводу "Азовсталь" до центру у селі Безіменне на Донеччині, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяє додаткову підтримку Україні. Про це він заявив у неділю, 1 травня, на заході Конфедерації німецьких профспілок у Дюссельдорфі з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих (День праці). "Поважайте суверенітет та незалежність України!", - звернувся він до російського президента Володимира Путіна. Крім того, Шольц сказав, що радикальний пацифізм більше не відповідає вимогам сучасності з огляду на російську війну проти України. Йому довелося перекрикувати деяких демонстрантів, що закликали "досягти миру без зброї". Шольц пообіцяв не допустити того, щоби кордони перекроювалися силовим методом.

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Папа Римський Франциск у неділю назвав війну в Україні "жахливим регресом людства", який змушує його "страждати і плакати", та закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей, які перебувають у пастці на маріупольському металургійному заводі "Азовсталь". Традиційне полуденне благословення відбулось перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані. У ньому Папа закликав весь травень молитись за мир в Україні. Особливо відзначивши Маріуполь, місто Марії, що було "варварськи розбомблене і зруйноване". У вірян римо-католицької церкви місяць травень присвячений Діві Марії.

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Агенція Reuters з посиланням на власного кореспондента повідомляє про прибуття близько 40 цивільних осіб у неділю з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією. Усі вони покинули територію, прилеглу до заводу "Азовставь". Цивільних було доставлено на автобусах з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів з символікою ООН, додає Reuters.