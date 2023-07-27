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З Кевіна Спейсі зняли звинувачення в сексуальному насильстві

Сергій Куприков
23 хв. тому

Журі присяжних виправдало зірку Голлівуду Кевіна Спейсі в справі про сексуальне насильство. 64-річний актор заплакав у залі суду.

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Кевін Спейсі
Кевін СпейсіФото: Susannah Ireland/REUTERS

Журі присяжних коронного суду лондонського району Сазерк визнало в середу, 26 липня, актора Кевіна Спейсі, відомого ролями у фільмі "Краса по-американськи" та серіалі "Картковий будинок", невинним у справі про сексуальне насильство за всіма пунктами обвинувачення.

Актора звинувачували в злочинах за дев'ятьма епізодами, зокрема в насильницьких діях сексуального характеру та непристойній поведінці щодо чотирьох чоловіків у 2000-2013 роках, коли він працював художнім керівником у лондонському театрі Old Vic. 

Спейсі, якому в день винесення вердикту виповнилося 64 роки, заплакав у залі суду.

Це вже не перша перемога Спейсі в суді. В липні 2019 року прокуратура Массачусетса закрила справу, за якою його звинувачували в домаганнях до 18-річного відвідувача бару на острові Нантакет у 2016 році. А в жовтні 2022 року журі присяжних суду в Нью-Йорка визнало Спейсі невинним у справі про сексуальні домагання щодо актора Ентоні Реппа. Вони дійшли висновку, що дії актора щодо 14-річного на той момент Реппа, які відбулися в 1986 році, не мали сексуального характеру. Вперше чоловік звинуватив кінозірку Голлівуду в 2017 році.

Через обвинувачення Спейсі звільнили з "Карткового будинку" та вирізали всі сцени з ним із фільму "Всі гроші світу". Крім того, Міжнародна академія телевізійних наук і мистецтв вирішила не вручати акторові премію "Еммі" в 2017 році.

Спейсі за свою кар'єру зіграв понад 80 ролей у кіно та серіалах. Двічі він отримував найпрестижнішу кінопремію "Оскар" - у 1996 і 2000 роках.

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