"ФРН не стає стороною війни, постачаючи зброю" (онлайн)

Україна реалізує своє індивідуальне право на самооборону від агресивної війни РФ. Третім країнам, як-от ФРН, дозволено підтримувати її в цьому, постачаючи зброю в будь-якій кількості, запевнив Клаус Кресс. Новини дня.

Війна Росії проти України- новини п'ятниці, 3 березня (час київський)

++19:50++

РФ має понести відповідальність за всі злочини, вчинені проти України, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. "Сьогодні ми говорили про притягнення до відповідальності, без якої неможливий тривалий мир. За все, що РФ зробила на території України, на українській землі, безумовно, вона має понести відповідальність. Усі воєнні злочини РФ і злочини проти людства мають бути розслідувані та піддані судовому переслідуванню. Нідерланди підтримують ці зусилля. Нідерланди відправили свої групи для розслідування цих злочинів", - сказав Гукстра на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу у Львові. Він наголосив, що Нідерланди разом із партнерами розслідуватимуть усі російські злочини, особливу увагу буде приділено депортації українських дітей.

++19:20++

Танк-"мостоукладальник" Biber Фото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Новий пакет допомоги Україні, про який, як очікується, буде оголошено наступного дня, вперше включатиме системи для запуску мостів, пише CNN і додає, що про пакет допомоги Україні у безпековій сфері вартістю приблизно 400 мільйонів доларів буде оголошено під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Білого дому. Пакет включатиме боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і різних артилерійських систем, таких як 155 мм і 105 мм. За словами офіційних осіб, на яких посилається CNN, він також уперше включатиме Armored Vehicle Launched Bridges, систему, яку використовують для запуску мостів для подолання водних перешкод.

++18:55++

Розблокування експорту електроенергії можливе, але за умови налагодження безперебійного внутрішнього енергозабезпечення, для відновлення експорту газу та енергетичного вугілля поки що немає передумов, вважає радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. "Питання відновлення експорту е/е розглядається. Думаю, що таке рішення буде ухвалено тільки тоді, коли енергопостачання в країні стабільно задовольнятиме внутрішні потреби в повному обсязі. І в уряді загалом, і в прем'єр-міністра особисто є чітка позиція: насамперед, безперебійною е/е має бути забезпечений внутрішній споживач, а тоді можна порушувати питання експорту", - сказав Бойко журналістам під час відвідування однієї з підстанцій "Укренерго".

++18:30++

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, ідеться у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ у Facebook. Протягом доби завдані три ракетних удари по цивільних об'єктах на Харківщині, є поранені серед мирного населення. Також РФ здійснила 16 авіаційних ударів, зокрема задіявши два БпЛА "Шахед-136". Ударні дрони збиті ЗСУ. Також РФ здійснила понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зі свого боку, ідеться у повідомленні генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Українці збили ворожий БПЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 2 комплекси радіоелектронної боротьби ворога.

++18:05++

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знищення зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" російського винищувача бомбардувальника Су-34 в районі окупованого РФ міста Єнакієва. Зазначається, що один з пілотів загинув. Між тим російська агенція "Тасс" повідомила, що обидва пілоти живі, вони катапультувалися.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++17:50++

ЄС передасть Україні 5700 сонячних панелей

Під час онлайн-зустрічі єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, гендиректора компанії Enel Франческо Стараче та міністра енергетики України Германа Галущенка Enel зобов'язалася передати Україні 5700 сонячних фотоелектричних панелей потужністю 350 Вт кожна. Загальна потужність батарей - близько 2 МВт, вони покриють до 11 400 квадратних метрів дахів різних громадських будівель в Україні. Поставка запланована на літо 2023 року, ідеться в пресрелізі Єврокомісії.

++17:10++

В РФ Путін підписав указ, згідно з яким у разі запровадження воєнного стану на території Росії, у компаніях, що зривають терміни виконання держоборонзамовлення, запроваджуватиметься зовнішнє управління, права акціонерів призупинятимуться. Згідно з указом, у разі порушення підприємствами постачання військової продукції по ДОЗ "надалі до скасування воєнного стану: зупиняються права учасників (акціонерів) такого господарського товариства та повноваження його органів управління". У день пулікації указу прессекретар Путіна Пеєсков повідомив, що жодних рішень про введення воєнного стану в Росії до цього часу не ухвалювалося.

++16:45++

Юрист-міжнародник: ФРН не стає стороною війни, постачаючи зброю

Німеччина не стає автоматично стороною війни через те, що постачає зброю в Україну, вважає кельнський експерт з міжнародного права Клаус Кресс. Правові положення щодо цього є досить чіткими, сказав Кресс в "Інтерв'ю тижня" на Deutschlandfunk. Україна реалізує своє індивідуальне право на самооборону від російської агресивної війни. Третім країнам, як-от Німеччині, дозволено підтримувати її в цьому, постачаючи зброю в будь-якій кількості.

Правник також закликав до створення міжнародного трибуналу для притягнення президента Росії Путіна до відповідальності за можливі військові злочини.

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++16:30++

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонні перемовини. Сторони обговорили коротку розмову держсекретаря з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася напередодні у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої двадцятки" (G20) у Нью-Делі, повідомив офіційний представник Держдепартаменту. Блінкен також запевнив Кулебу у незмінній підтримці Сполученими Штатами України, яка "захищається від жорстоких нападів Росії".

Глава українського МЗС, у свою чергу, докладно розповів Блінкену про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. "Наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими", - написав Кулеба у Twitter.

++16:15++

Міністерство соціальної політики України завершило фінансування виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за лютий 2023 року. Загальна сума становила 6,3 млрд грн, повідомляє пресслужба міністерства.

++15:52++

Зенітники Повітряних сил ЗСУ збили російський літак у небі над Донбасом, повідомляє командування ПС ЗСУ. "У районі Єнакієво, близько 13:30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі. Зазначається, що один із пілотів загинув.

++15.41++

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що вже невдовзі Україна отримає від Заходу винищувачі західного зразка. Про це український урядовець розповів у інтерв'ю для німецького видання BILD. "Гадаю, що це знову буде свого роду коаліція, у нас буде один основний вид (бойового літака. - Ред.) та інші види", - припустив очільник українського оборонного відомства. "Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів, буде головний птах. І це буде залежати від того, який з них буде найкращим для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - пояснив міністр.

++14.55++

Німеччина передала українським військовим дев'ять мостоукладачів Biber, повідомило в Facebook посольство ФРН в Україні. Ці інженерно-бойові машини базуються на шасі танку Leopard 1. Замість башти вони оснащені системою зведення мосту. "Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох одинадцятиметрових елементів", - зауважили в посольстві, додавши, що завдяки сучасним технологіям, цю машину можуть обслуговувати лише два члени екіпажу.

++14.20++

Двох громадян США заарештували за підозрою у незаконному експорті до Росії технологій для авіаційної техніки, повідомляє міністерство юстиції США. Затримані 59-річний Кирил Буяновський і 55-річний Дуглас Робертсон є власниками компанії KanRus, яка постачала західну авіаційну електроніку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в лютому 2022 року вони намагалися вивезти до РФ технології без відповідної ліцензії. Згодом, у травні, червні та липні 2022 року, підприємці незаконно перевантажували таку електроніку через Вірменію та Кіпр до Росії.

++13.55++

У п'ятницю в російському міста Краснодар пролунав вибух, після чого в сталася пожежа, ймовірно, в районі місцевого авіаційного училища, повідомили росЗМІ. У місцевих Telegram-каналах мешканці писали, що від вибуху "затремтіли шибки та спрацювали сигналізації на машинах". Також місцеві канали публікують світлини зі стовпом диму.

У російському міністерстві надзвичайних ситуації заявляють, що нібито "сталося займання у полі", а чиновники подію не коментують.

++13.30++

Український уряд ініціює проєкт постанови про обов'язкову евакуацію дітей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. "Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава!", - наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Данілов: Путіну не вдасться "дотиснути" Лукашенка

++13.15++

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться змусити правителя Білорусі Олександра Лукашенка взяти участь у війніпроти України. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Попри те, що Путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що навіть через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські збройні сили не беруть участі у війні. "Білоруси поки не піддаються, у них немає ніякого бажання з нами воювати. І те, що вони на сьогодні не беруть прямої участі у збройній агресії, саме збройні сили Білорусі, ми це належним чином оцінюємо", - зазначив Данілов. Він зазначив, що правитель Білорусі не "такий простий" і є "багатогранною людиною", розкритикувавши тих, хто закликає "терміново розгортати військо та йти на Білорусь й таке інше". Данілов також закликав розрізняти владу і народ Білорусі.

++12.45++

У додатку "Дія" почалось опитування українців щодо нової назви для Південно-Західної залізниці. Нинішня походить з часів Російської імперії і вона вказувала територіальне розташування з орієнтиром на Москву. На вибір користувачів є чотири нові варіанти: Київська, Столична, Центральна, Північна.

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++12.30++

Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", став позаштатним радником Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі на сайті президента України.

++12.09++

Україна повернула тіла 17 загиблих захисників, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути рідним тіла 1426 захисників.

++11.40++

В Україні засудили пілота збройних сил Росії до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни через бомбардування цивільних об'єктів у Харківський області, повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд встановив, що у березні 2022 року пілот отримав бойовий наказ знищити цивільні об'єкти і не відмовився його виконувати, хоча й розумів протиправність. Зокрема, він скинув вісім авіаційних бомб ФАБ-500 на радіотелевізійну передавальну станцію у Харкові, яка не використовується у воєнних цілях.

++11.20++

Кількість жертв удару росіян по будинку у Запоріжжі зросла до п'яти, десятеро вважаються зниклими безвісти, вісім осіб поранені. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Пошукова операція триває.

Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2

++10.45++

Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило швейцарське видання Blick.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і НАТО після надання зброї Україні.

++10.20++

Росія має понести покарання за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі. "Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.

У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.

++09.40++

Росія не використовує на своїй бронетехніці в Україні комплекси активного захисту, які рекламує на міжнародних виставках, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що нещодавно на міжнародному заході РФ представила комплекс "Арена-Е", який за твердженням самих росіян, забезпечує надійний захист, як самих машин, так і екіпажів.

"Немає жодних доказів встановлення систем "Арена-Е" на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки. Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах. Ця проблема загострюється дією міжнародних санкцій", - зауважують в Лондоні.

++08.30++

Суд Тульської області помістив під домашній арешт батька-одинака школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. 13-річна Маша, малюнок якої навесні 2022 року викликав скандал, останні два дні вона перебувала в реабілітаційному центрі "Юність", поки її батька тримали в ізоляторі.



++07.35++

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.

У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.

++07.00++

Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.

Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.

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++12.30++

Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", став позаштатним радником Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі на сайті президента України.

++12.09++

Україна повернула тіла 17 загиблих захисників, повідомило в Telegram міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути рідним тіла 1426 захисників.

++11.40++

В Україні засудили пілота збройних сил Росії до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні законів та звичаїв війни через бомбардування цивільних об'єктів у Харківський області, повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд встановив, що у березні 2022 року пілот отримав бойовий наказ знищити цивільні об'єкти і не відмовився його виконувати, хоча й розумів протиправність. Зокрема, він скинув вісім авіаційних бомб ФАБ-500 на радіотелевізійну передавальну станцію у Харкові, яка не використовується у воєнних цілях.

++11.20++

Кількість жертв удару росіян по будинку у Запоріжжі зросла до п'яти, десятеро вважаються зниклими безвісти, вісім осіб поранені. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Пошукова операція триває.

Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2

++10.45++

Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило швейцарське видання Blick.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і НАТО після надання зброї Україні.

++10.20++

Росія має понести покарання за розв'язану проти України війну, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Нью-Делі. "Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм подібне теж може зійти з рук", - наголосив Блінкен.

У межах G20 також відбулася окрема зустріч очільників зовнішньополітичних відомств групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad), до якої входять Індія, США, Японія і Австралія. У спільній заяві за підсумками перемовин вони назвали "неприпустимими" використання або загрозу використання ядерної зброї у війні Росії проти України.

++09.40++

Росія не використовує на своїй бронетехніці в Україні комплекси активного захисту, які рекламує на міжнародних виставках, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни. Розвідники зауважують, що нещодавно на міжнародному заході РФ представила комплекс "Арена-Е", який за твердженням самих росіян, забезпечує надійний захист, як самих машин, так і екіпажів.

"Немає жодних доказів встановлення систем "Арена-Е" на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки. Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах. Ця проблема загострюється дією міжнародних санкцій", - зауважують в Лондоні.

++08.30++

Суд Тульської області помістив під домашній арешт батька-одинака школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. 13-річна Маша, малюнок якої навесні 2022 року викликав скандал, останні два дні вона перебувала в реабілітаційному центрі "Юність", поки її батька тримали в ізоляторі.



++07.35++

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.

У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.

++07.00++

Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.

Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.

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