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Юлія Марушевська

Юлія Марушевська - українська громадська і політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Марушевська".

Юлія Марушевська - українська громадська і політична діячка, учасниця команди екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році - заступниця голови ОДА, указом президента призначена керівницею Одеської митниці. У 2016 році написала заяву про звільнення з посади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики 06.08.2018

Колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська в інтерв'ю DW прокоментувала результати розслідування газети Süddeutsche Zeitung про масштабну корупцію на українській митниці.

Чим запам'ятався Саакашвілі (08.11.2016) 08.11.2016

Що обіцяв екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, керуючи Одещиною, і що реально зробив? DW проаналізувала півтора роки діяльності скандального політика.

Чорні каси на Чорному морі: як корупція роз'їдає Одесу (відео)

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз'їдає Одесу (відео) 01.08.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз’їдає Одесу (29.07.2016) 29.07.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз’їдає Одесу (трейлер) 29.07.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.
Як на Одещині борються з корупцією? (відео)

Як на Одещині борються з корупцією? (відео) 25.04.2016

Команда Саакашвілі нарікає на призначення Києвом корупціонерів часів Януковича на важливі посади в Одеській області. Тим часом іноземні інвестори пильно стежать за ситуацією та очікують реформ від нової влади.

Як на Одещині борються з корупцією? (25.04.2016) 25.04.2016

Команда Саакашвілі нарікає на призначення Києвом корупціонерів часів Януковича на важливі посади в Одеській області. Тим часом іноземні інвестори пильно стежать за ситуацією та очікують реформ від нової влади.
Порошенко: Заступниця Саакашвілі очолить Одеську митницю

Порошенко: Заступниця Саакашвілі очолить Одеську митницю 16.10.2015

За словами українського президента Петра Порошенка, Одеську митницю має очолити Юлія Марушевська. Досі вона виконувала обов’язки заступниці голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.