Юлія Марушевська - українська громадська і політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юлія Марушевська".

Юлія Марушевська - українська громадська і політична діячка, учасниця команди екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році - заступниця голови ОДА, указом президента призначена керівницею Одеської митниці. У 2016 році написала заяву про звільнення з посади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.