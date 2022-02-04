YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

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Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Відеохостинг YouTube заблокував у п'ятницю, 4 лютого, українські канали "Перший Незалежний" і UkrLive . При спробі потрапити на них за відомими посиланнями сервіс видає повідомлення про блокування "в зв'язку з порушенням правил спільноти".
Компанії-власники цих каналів - "Тайм Медіа" та "Телепростір" - з 28 грудня 2021 року перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) , які зокрема передбачають зупинення ліцензій на ефірне, супутникове та кабельне мовлення. Блокування ж ефіру на онлайн-платформі мовники у п'ятницю назвали "цензурою" і повідомили, що продовжать мовлення на YouTube, але за новою адресою.
«Фактично, з одного боку, українська влада в 2021 році незаконно закрила п'ять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку - американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою", - йдеться в заяві.
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Цього ж дня YouTube заблокував цілу низку каналів, пов'язаних із самопроголошеними республіками на сході країни "ДНР/ЛНР". Сторінки у YouTube "міністерства інформації" та "народної міліції" "ДНР", телерадіокомпанії "ЛНР" та Луганського інформаційного центру недоступні. Відеохостинг повідомляє, що вони також порушують правила спільноти.
Так звана влада самопроголошеної "ДНР" виступила з заявою, що планує надалі розповсюджувати інформацію через хостинг Rutube та "популярні на пострадянському просторі соцмережі". І назвали видалення каналів "зачисткою інформаційного простору".
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РНБО блокує медіаресурси близькі до Віктора Медведчука, бо вважає, що вони транслюють російську пропаганду
Як повідомлялось, 28 грудня президент України підписав указ про запровадження санкцій проти юридичних осіб, яким належать телеканали "Перший Незалежний" і UkrLive. Санкції запроваджуються проти ТОВ "Медіахолдинг "Новини", ТОВ "Тайм Медіа" (телеканал "Перший Незалежний". - Ред.) і ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive. - Ред.), що належали народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.
У лютому 2021 року Зеленський увів у дію рішення РНБО, які блокували мовлення телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, також пов'язані з ОПЗЖ, а саме Віктором Медведчуком та його соратником, депутатом Верховної Ради Тарасом Козаком. Президент тоді пояснював необхідність санкцій тим, що телеканали займалися "пропагандою, фінансованою країною-агресором". У ЄС і ООН рішення про санкцій щодо телемовників сприйняли неоднозначно.
Наприкінці лютого 2021 року журналісти підсанкційних телеканалів зареєстрували "Медіахолдинг Новини", який через ТОВ "Тайм Медіа" почав супутникове й онлайн мовлення телеканалу "Перший незалежний". У вересні цьогоріч співвласником "Першого незалежного" став нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич - голова парламентського комітету зі свободи слова. У листопаді він придбав і телеканал UkrLive, який ретранслював мовлення "Першого незалежного".