YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

Відеохостинг YouTube заблокував у п'ятницю, 4 лютого, українські канали "Перший Незалежний" і UkrLive . При спробі потрапити на них за відомими посиланнями сервіс видає повідомлення про блокування "в зв'язку з порушенням правил спільноти".

Компанії-власники цих каналів - "Тайм Медіа" та "Телепростір" - з 28 грудня 2021 року перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) , які зокрема передбачають зупинення ліцензій на ефірне, супутникове та кабельне мовлення. Блокування ж ефіру на онлайн-платформі мовники у п'ятницю назвали "цензурою" і повідомили, що продовжать мовлення на YouTube, але за новою адресою.

«Фактично, з одного боку, українська влада в 2021 році незаконно закрила п'ять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку - американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою", - йдеться в заяві.

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День блокувань

Цього ж дня YouTube заблокував цілу низку каналів, пов'язаних із самопроголошеними республіками на сході країни "ДНР/ЛНР". Сторінки у YouTube "міністерства інформації" та "народної міліції" "ДНР", телерадіокомпанії "ЛНР" та Луганського інформаційного центру недоступні. Відеохостинг повідомляє, що вони також порушують правила спільноти.

Так звана влада самопроголошеної "ДНР" виступила з заявою, що планує надалі розповсюджувати інформацію через хостинг Rutube та "популярні на пострадянському просторі соцмережі". І назвали видалення каналів "зачисткою інформаційного простору".

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РНБО блокує медіаресурси близькі до Віктора Медведчука, бо вважає, що вони транслюють російську пропаганду

Канали з історією

Як повідомлялось, 28 грудня президент України підписав указ про запровадження санкцій проти юридичних осіб, яким належать телеканали "Перший Незалежний" і UkrLive. Санкції запроваджуються проти ТОВ "Медіахолдинг "Новини", ТОВ "Тайм Медіа" (телеканал "Перший Незалежний". - Ред.) і ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive. - Ред.), що належали народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич.

У лютому 2021 року Зеленський увів у дію рішення РНБО, які блокували мовлення телеканалів "112 Україна", Newsone і ZIK, також пов'язані з ОПЗЖ, а саме Віктором Медведчуком та його соратником, депутатом Верховної Ради Тарасом Козаком. Президент тоді пояснював необхідність санкцій тим, що телеканали займалися "пропагандою, фінансованою країною-агресором". У ЄС і ООН рішення про санкцій щодо телемовників сприйняли неоднозначно.

Наприкінці лютого 2021 року журналісти підсанкційних телеканалів зареєстрували "Медіахолдинг Новини", який через ТОВ "Тайм Медіа" почав супутникове й онлайн мовлення телеканалу "Перший незалежний". У вересні цьогоріч співвласником "Першого незалежного" став нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич - голова парламентського комітету зі свободи слова. У листопаді він придбав і телеканал UkrLive, який ретранслював мовлення "Першого незалежного".